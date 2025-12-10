РУ
    10:05, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Подозреваемого в убийстве павлодарского бизнесмена нашли в России

    Мужчину, подозреваемого в убийстве Асулана Нурмагамбетова, задержали в России и экстрадировали в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    наручники
    Фото: Polisia.kz

    По сообщению Генеральной прокуратуры РК, на данный момент подозреваемый доставлен в Казахстан и находится в ИВС. Ему предъявлены обвинения в убийстве.

    Установлено, что он совершил преступление 21 февраля, нанеся ножевые ранения бизнесмену Асулану Нурмагамбетову. 

    — Между ними на почве финансовых разногласий возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему 22 ножевых ранения в область грудной клетки и лица. От полученных травм потерпевший скончался на месте, — сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

    После совершенного преступления подозреваемый спрятал тело бизнесмена и его автомобиль в своем гараже, а затем скрылся за пределами Казахстана.

    Напомним, 21 февраля 2025 года поисками павлодарского бизнесмена занялись родные, полицейские и волонтеры.

    Сообщалось, что мужчина утром уехал на работу, а после перестал выходить на связь. Спустя двое суток стало известно, что его нашли мертвым с признаками насильственной смерти. 

    Артём Викторов
