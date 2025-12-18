РУ
    Информация о возвращенных активах станет открытой в Казахстане

    Депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили поправки в закон по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    возврат активов
    Коллаж: Kazinform

    Как отмечается в заключении Комитета Сената, поправки направлены на повышение прозрачности и эффективности процесса возврата незаконно приобретенных активов, а также на реализацию поручений Главы государства, вытекающих из Послания народу Казахстана, которые предусматривают:

    • установление обязательства по опубликованию информации о принятых мерах по возврату государству незаконно приобретенных активов, об их результатах, использовании возвращенных активов в интересах граждан и государства, а также о принятых системных мерах по исключению причин и условий, способствующих незаконному приобретению и выводу активов;
    • регламентацию содержания соглашений, предусматривающих инвестирование средств в национальную экономику, строительство социально-культурных объектов или иной вклад в социально-экономическое развитие страны;
    • установление порядка заключения иных соглашений и нормы о непризнании незаконными активов, добровольно возвращённых государству.

    Ранее сообщалось, что возвращенные активы пойдут на реализацию 465 проектов в регионах Казахстана. 

