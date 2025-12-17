РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:25, 17 Декабрь 2025

    Возвращенные активы пойдут на реализацию 465 проектов в регионах Казахстана

    Министр финансов Казахстана Мади Такиев отчитался на заседании Правительства о расходовании средств Специального государственного фонда и реализуемых за его счет проектах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    возврат активов
    Коллаж: Kazinform

    Возвращаемые средства поступают в специальный государственный фонд (СГФ), образованный при Министерстве финансов. 

    По словам министра, сегодня за счет средств фонда реализуют 465 инфраструктурных и социальных проектов на общую сумму 482,5 млрд тенге.

    Основной акцент сделан на развитие регионов и проекты с быстрым социальным эффектом.

    • 258 проектов водоснабжения на 205 млрд;
    • 183 проекта здравоохранения на 151 млрд;
    • значимые спортивные объекты на 66 млрд тенге.

    Как отметил министр, финансирование этих направлений позволяет оперативно улучшать доступ населения к воде, медицинским услугам и социальной инфраструктуре, прежде всего в регионах.

    Ранее сообщалось, что в июне средства Специального государственного фонда составили 103,4 млрд тенге. При этом, совокупные поступления достигли 433,3 млрд тенге, а расходы — 329,9 млрд тенге.

    Минфин РК Возврат активов Правительство РК Мади Такиев
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
