Возвращенные активы пойдут на реализацию 465 проектов в регионах Казахстана

Возвращаемые средства поступают в специальный государственный фонд (СГФ), образованный при Министерстве финансов.

По словам министра, сегодня за счет средств фонда реализуют 465 инфраструктурных и социальных проектов на общую сумму 482,5 млрд тенге.

Основной акцент сделан на развитие регионов и проекты с быстрым социальным эффектом.

258 проектов водоснабжения на 205 млрд;

183 проекта здравоохранения на 151 млрд;

значимые спортивные объекты на 66 млрд тенге.

Как отметил министр, финансирование этих направлений позволяет оперативно улучшать доступ населения к воде, медицинским услугам и социальной инфраструктуре, прежде всего в регионах.

Ранее сообщалось, что в июне средства Специального государственного фонда составили 103,4 млрд тенге. При этом, совокупные поступления достигли 433,3 млрд тенге, а расходы — 329,9 млрд тенге.