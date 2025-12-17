Возвращенные активы пойдут на реализацию 465 проектов в регионах Казахстана
Министр финансов Казахстана Мади Такиев отчитался на заседании Правительства о расходовании средств Специального государственного фонда и реализуемых за его счет проектах, передает корреспондент агентства Kazinform.
Возвращаемые средства поступают в специальный государственный фонд (СГФ), образованный при Министерстве финансов.
По словам министра, сегодня за счет средств фонда реализуют 465 инфраструктурных и социальных проектов на общую сумму 482,5 млрд тенге.
Основной акцент сделан на развитие регионов и проекты с быстрым социальным эффектом.
- 258 проектов водоснабжения на 205 млрд;
- 183 проекта здравоохранения на 151 млрд;
- значимые спортивные объекты на 66 млрд тенге.
Как отметил министр, финансирование этих направлений позволяет оперативно улучшать доступ населения к воде, медицинским услугам и социальной инфраструктуре, прежде всего в регионах.
Ранее сообщалось, что в июне средства Специального государственного фонда составили 103,4 млрд тенге. При этом, совокупные поступления достигли 433,3 млрд тенге, а расходы — 329,9 млрд тенге.