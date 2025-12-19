ТРК Президента и Jiji Press заключили Соглашение о сотрудничестве

Документ подписали директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева и президент и генеральный директор Jiji Press г-н Кацухико Сакаи (Katsuhiko Sakai).

Подписанное сторонами Соглашение направлено на углубление взаимодействия в информационной сфере между двумя странами и открывает возможности для обмена новостями и расширения доступа обширной аудитории двух СМИ к оперативной, актуальной и достоверной информации.

Как отметила Раушан Кажибаева, тесное взаимодействие основных СМИ двух стран способствует развитию культурно-гуманитарных связей и сближению народов Казахстана и Японии.

В свою очередь, руководство Jiji Press подтвердило интерес к взаимному сотрудничеству и выразило готовность посетить Казахстан в ближайшее время.

Ожидается, что в 2026 году стороны реализуют ряд совместных проектов, направленных на продвижение туристического, инвестиционного и бизнес-потенциала двух стран, а также обмен профессиональным опытом.

Справочно:

Телерадиокомплекс Президента РК является крупнейшей вертикально интегрированной медиакомпанией Казахстана полного цикла производства и распространения контента во всех средах. В состав Телерадиокомплекса Президента РК входят республиканский телеканал Jibek Joly и одноименное радио, международные телеканалы Silk Way, Silk Way Cinema и Silk Way Prime, МИА «Казинформ» и Центр документального кино.

Jiji Press — одно из крупнейших и наиболее влиятельных информационных агентств Японии, работающее с 1945 года. Агентство располагает более чем 20 зарубежными бюро и представительствами во всех префектурах Японии.

Материалы Jiji Press на японском и английском языках являются первоисточником оперативной и достоверной информации для многочисленной японской и международной аудитории. Партнерами Jiji Press являются ведущие мировые агентства, среди которых Agency France Presse, Reuters, Xinhua и др.