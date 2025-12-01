«Кайрат» вошел в список лучших футбольных клубов мира

Единственным клубом Казахстана, вошедшим в рейтинг, стал алматинский «Кайрат». Он занял 240-е место, набрав 90,75 балла.

Лидирующую позицию в рейтинге занял французский «Пари Сен-Жермен». На втором месте расположится мадридский «Реал». Замкнул тройку лучших команд мира лондонский «Челси».

Ранее мы писали, что вратарь «Кайрата» Темирлан Анарбеков обошел Мбаппе в престижном рейтинге.

Авторитетный футбольный портал SofaScore опубликовал свежие рейтинги, основанные на статистике футболистов после шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона- 2025/26. Казахстанец возглавил рейтинг игроков с наиболее высокой оценкой. Анарбеков успел сыграть в общем этапе четыре матча (с «Пафосом», «Копенгагеном», «Олимпиакосом» и «Интером») и за действия во всех них суммарно набрал от экспертов 8.9 баллов.

На втором месте в рейтинге после Анарбекова в рейтинге нападающий «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе с оценкой 8.34. Тройку лучших футболистов Лиги чемпионов после Анарбекова и Мбаппе замыкает Виктор Осимхен из «Галатасарая» (8.33).

Ранее Анарбеков стал первым казахстанцем, кого признали лучшим игроком матча (MVP) в Лиге чемпионов, случилось это в шестом туре после игры с греческим «Олимпиакосом» в Астане.