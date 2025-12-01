РУ
    19:13, 16 Декабрь 2025

    «Кайрат» вошел в список лучших футбольных клубов мира

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг 500 лучших клубов мира, передает агентство Kazinform. 

    Кто будет в воротах «Кайрата» в матче с «Астаной»: у Анарбекова новый конкурент
    Фото: instagram/f.c.kairat

    Единственным клубом Казахстана, вошедшим в рейтинг, стал алматинский «Кайрат». Он занял 240-е место, набрав 90,75 балла.

    Лидирующую позицию в рейтинге занял французский «Пари Сен-Жермен». На втором месте расположится мадридский «Реал». Замкнул тройку лучших команд мира лондонский «Челси».

    Ранее мы писали, что вратарь «Кайрата» Темирлан Анарбеков обошел Мбаппе в престижном рейтинге. 

    Авторитетный футбольный портал SofaScore опубликовал свежие рейтинги, основанные на статистике футболистов после шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона- 2025/26.  Казахстанец возглавил рейтинг игроков с наиболее высокой оценкой. Анарбеков успел сыграть в общем этапе четыре матча (с «Пафосом», «Копенгагеном», «Олимпиакосом» и «Интером») и за действия во всех них суммарно набрал от экспертов 8.9 баллов.

    На втором месте в рейтинге после Анарбекова в рейтинге нападающий «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе с оценкой 8.34. Тройку лучших футболистов Лиги чемпионов после Анарбекова и Мбаппе замыкает Виктор Осимхен из «Галатасарая» (8.33). 

    Ранее Анарбеков стал первым казахстанцем, кого признали лучшим игроком матча (MVP) в Лиге чемпионов, случилось это в шестом туре после игры с греческим «Олимпиакосом» в Астане.

    Диана Калманбаева
