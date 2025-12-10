Казахстанец впервые стал лучшим игроком матча в Лиге чемпионов

По итогам встречи в Астане между «Кайратом» и греческим «Олимпиакосом» (0:1) Темирлан Анарбеков признан УЕФА лучшим игроком матча (MVP). Он получил оценку 9.2, и совершил по уточненным данным не семь, а восемь сейвов, допустил единственную ошибку, приведшую к голу.

Таким образом, Анарбеков стал первым футболистом из Казахстана, выигравшим звание MVP — лучшего в матче Лиги чемпионов.

Болельщики и специалисты уже прочат Анарбекову скорый трансфер в сильный европейский клуб. Тем более, что интерес с казахстанскому вратарю проявил миланский «Интер».

Отметим, что даже в отсутствие дисквалифицированного Дастана Сатпаева, в стартовом составе «Кайрата» вышло пять казахстанских футболистов. В минувшем туре в гостевой игре с «Копенгагеном» Сатпаев и Олжас Байбек стали первыми футболистами из Казахстана, когда-либо забивавшими голы в Лиге чемпионов (в основной стадии турнира).