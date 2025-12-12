РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:12, 12 Декабрь 2025

    Вратарь «Кайрата» Анарбеков обошел Мбаппе в престижном рейтинге

    Авторитетный футбольный портал SofaScore опубликовал свежие рейтинги, основанные на статистике футболистов после шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона- 2025/26, передает Kazinform.

    Темирлан Анарбеков
    Фото: anarbekov_temirlan77 / instagram

    Одним из героев подборок SofaScore стал казахстанский футболист вратарь алматинского клуба «Кайрат» Темирлан Анарбеков.

    Казахстанец возглавил рейтинг игроков с наиболее высокой оценкой. Анарбеков успел сыграть в общем этапе четыре матча (с «Пафосом», «Копенгагеном», «Олимпиакосом» и «Интером») и за действия во всех них суммарно набрал от экспертов 8.9 баллов. 

    Этот результат оказался наилучшим среди всех игроков всех клубов-участниц общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26. Даже среди тех, кто сыграл все шесть матчей из шести возможных.

    Так, на втором месте в рейтинге после Анарбекова в рейтинге нападающий «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе с оценкой 8.34. Тройку лучших футболистов Лиги чемпионов после Анарбекова и Мбаппе замыкает Виктор Осимхен из «Галатасарая» (8.33). В Топ-5 также вошли российский вратарь норвежского клуба «Бодо Глимт» Никита Хайкин (8.1) и португалец Витинья из ПСЖ (7.92).

    Ранее Анарбеков стал первым казахстанцем, кого признали лучшим игроком матча (MVP) в Лиге чемпионов, случилось это в шестом туре после игры с греческим «Олимпиакосом» в Астане. 

    Темирлан уже стал новой звездой «Кайрата», а болельщики и специалисты после матча начали активно «сватать» Темирлана в европейский клуб, включая миланский «Интер». 

    Ранее было объявлено место Казахстана в рейтинге Лиги чемпионов после пятого поражения «Кайрата». В пятом туре в гостевой игре с «Копенгагеном» Дастан Сатпаев и Олжас Байбек стали первыми футболистами из Казахстана, когда-либо забивавшими голы в Лиге чемпионов (в основной стадии турнира). 

    Спорт Футбол спортсмены Казахстана ФК «Кайрат»
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
