Объявлено место Казахстана в рейтинге Лиги чемпионов после пятого поражения «Кайрата»

Представленный список стран-участниц Лиги чемпионов, начиная с общего этапа (League stage), основан на трех составляющих. Для каждой страны это число команд, выступающих в Лиге чемпионов, а также спортивные результаты этих команд в турнире.

Подсчет голов, очков, побед и поражений показал, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов страной-лидером является Англия, представленная в турнире шестью командами.

«Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттэнхэм», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» суммарно заработали 67 очков. На втором месте Испания, чьи 5 команд в сумме получили 39 баллов. Тройку сильнейшнх стран Лиги чемпионов замыкает Италия, которая силами 4 команд имеет 38 очков.

Казахстан в нынешнем сезоне Лиги чемпионов представляет одна команда — алматинский «Кайрат». После 5 туров на счету клуба 1 балл, что позволило команде занять последнее 17-е место в рейтинге.

Напомним, что лучшим игроком матча (MVP) Лиги чемпионов 9 декабря 2025 года впервые стал казахстанский футболист, голкипер «Кайрата» Темирлан Анарбеков. Болельщики и специалисты после матча начали активно «сватать» Темирлана в европейский клуб, включая миланский «Интер».