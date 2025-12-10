РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:36, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Объявлено место Казахстана в рейтинге Лиги чемпионов после пятого поражения «Кайрата»

    Авторитетная платформа Transfermarkt обнародовала рейтинг стран-участниц основной стадии розыгрыша футбольной Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, передает Kazinform.

    ФК «Кайрат»
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Представленный список стран-участниц Лиги чемпионов, начиная с общего этапа (League stage), основан на трех составляющих. Для каждой страны это число команд, выступающих в Лиге чемпионов, а также спортивные результаты этих команд в турнире.

    Подсчет голов, очков, побед и поражений показал, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов страной-лидером является Англия, представленная в турнире шестью командами.

    «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттэнхэм», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» суммарно заработали 67 очков. На втором месте Испания, чьи 5 команд в сумме получили 39 баллов. Тройку сильнейшнх стран Лиги чемпионов замыкает Италия, которая силами 4 команд имеет 38 очков.

    Казахстан в нынешнем сезоне Лиги чемпионов представляет одна команда — алматинский «Кайрат». После 5 туров на счету клуба 1 балл, что позволило команде занять последнее 17-е место в рейтинге.

    Напомним, что лучшим игроком матча (MVP) Лиги чемпионов 9 декабря 2025 года впервые стал казахстанский футболист, голкипер «Кайрата» Темирлан Анарбеков.  Болельщики и специалисты после матча начали активно «сватать» Темирлана в европейский клуб, включая миланский «Интер». 

    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
