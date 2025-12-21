Есть управленцы, которые подводят систему образования и учительство в целом - Аида Балаева

В рамках рабочей поездки были рассмотрены вопросы развития системы образования, здравоохранения и социальной защиты населения, а также внедрение цифровых решений и повышение управляемости процессов в социальной сфере.

Вице-премьер подчеркнула, что качественное исполнение поручений Главы государства требует тесного взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, а также выработки совместных комплексных планов по каждому направлению социальной политики.

Центральным мероприятием рабочей поездки стало совещание с активом города с участием акима Алматы Дархана Сатыбалды. В рамках встречи с докладами выступили министры здравоохранения, просвещения, туризма и спорта, а также вице-министры труда и социальной защиты населения, науки и высшего образования. Заместителю Премьер-министра представили результаты комплексного анализа социальной сферы мегаполиса, обозначили ключевые проблемы и вопросы, а также предложили возможные системные решения.

Кроме того, была рассмотрена система дошкольного и среднего образования города, где сохраняется ряд проблем, связанных с кадровым обеспечением и качеством управления.

По информации министра просвещения Жулдыз Сулейменовой, в Алматы функционируют 1065 дошкольных организаций, из которых 866 являются частными. Общий охват составляет около 86 тыс. детей. При этом кадровый дефицит превышает 2 тыс. педагогов, более 90% из которых приходится на частный сектор. В школьной сети ежегодный прирост обучающихся составляет от 10 до 13 тыс. человек, а дефицит ученических мест превышает 27 тыс.

Отдельное внимание было уделено результатам цифровизации. Внедрение отдельных цифровых решений позволило выявить существенные нарушения при организации образовательного процесса в частных детских садах и школах, включая приписки и так называемые «мертвые души». Семь частных школ не были допущены к размещению государственного образовательного заказа.

В этой связи Аида Балаева подчеркнула, что цифровизация является необходимым инструментом наведения порядка и оптимизации процессов.

— Казахстан должен стать цифровым государством. Цифровизация и применение искусственного интеллекта несут как вызовы, так и очевидные преимущества, и эти преимущества мы обязаны использовать. В первую очередь для оптимизации процессов. Даже внедрение отдельных цифровых решений показало масштаб проблемы «мертвых душ» в дошкольном и среднем образовании. Мы не склонны обвинять всех, но есть управленцы, которые подводят систему и учительство в целом, — отметила вице-премьер.

Она также акцентировала внимание на взаимосвязанности всех уровней образования, подчеркнув роль воспитательной функции школы и необходимость системной работы по внедрению идеологических платформ Главы государства, включая принципы «Справедливого Казахстана» и инициативы «Таза Қазақстан».

По информации вице-министра науки и высшего образования Гулзат Кобеновой, в Алматы обучаются 236 тыс. студентов, что составляет около трети всех студентов страны. До 2032 года ежегодный прирост абитуриентов может достигать 23–24 тыс. человек, что требует опережающего развития инфраструктуры и более тесного взаимодействия с вузами.

Отдельный акцент был сделан на системе технического и профессионального образования. Во многих колледжах сохраняется дефицит современной инфраструктуры и четкого понимания востребованности отдельных специальностей. Отмечено, что часть профессий уже теряет актуальность, особенно с учетом развития искусственного интеллекта.

Заместитель Премьер-министра поручила провести масштабное анкетирование для формирования объективной картины кадрового состава, подготовить четкий план повышения качества обучения, усилить работу по начальному образованию и системе колледжей, а также разработать поэтапный план внедрения искусственного интеллекта с обучением педагогов и определением ответственных за цифровизацию.