Токаев встретился с главой японской технологической компании

Находящийся с официальным визитом в Японии Президент Казахстана провел встречу с основателем, председателем правления и генеральным директором Rakuten Group Хироши Микитани.

Глава государства высоко оценил достижения Rakuten в формировании глобальной цифровой экосистемы, признанной одной из самых передовых в мире. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, опыт компании представляет большой интерес для Казахстана, вступившего в новую фазу технологического развития и цифровой трансформации.

Президент рассказал собеседнику о том, что в нашей стране впервые принят закон об искусственном интеллекте, запущен первый национальный суперкомпьютер, совершенствуется деятельность электронного правительства и цифровой экосистемы.

В данном контексте Глава государства приветствовал интерес Rakuten к расширению присутствия в Казахстане и установлению тесных контактов с министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. В частности, наша страна заинтересована в разработках компании в сфере биотехнологий, направленных на лечение раковых заболеваний.

Со своей стороны Хироши Микитани поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплые слова и отметил, что для него большая честь принять участие в данной встрече.

Он подчеркнул высокий уровень развития цифровых инициатив в Казахстане и масштаб инвестиций, направляемых на их реализацию. Rakuten Group — японский технологический конгломерат, основанный Хироши Микитани в 1997 году.

Компания развивает обширную цифровую экосистему, включающую электронную коммерцию, мобильную связь, финансовые технологии, цифровой контент, медиа-сервисы и другие онлайн-услуги. Международное сотрудничество Rakuten охватывает более 30 стран и регионов.

Напомним, 17 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества. Также он провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

В честь Президента Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени Императора Нарухито.

Затем Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио и встретился с соотечественниками.

Такжет в офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, где состоялись переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи.

В ходе переговоров Санаэ Такичи заявила, что Япония рассматривает Казахстан как стратегического партнера в деле поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права.

По итогам переговоров Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Санаэ Такаичи подписали Совместное заявление.