Свыше 4 млн казахстанцев два года не посещали поликлиники

Совещание прошло под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой.

В системе здравоохранения города ключевыми остаются вопросы кадрового обеспечения, состояния инфраструктуры и качества предоставляемых услуг. Эти проблемы были обозначены в информации, представленной министром здравоохранения Акмарал Альназаровой.

В Алматы функционируют 418 медицинских организаций, при этом кадровый дефицит превышает 1,1 тыс. специалистов, включая более 400 врачей. Уровень охвата населения системой обязательного социального медицинского страхования составляет 80,3%, а число незастрахованных и нерегулярно застрахованных граждан превышает 460 тыс. человек.

Особое внимание было уделено работе первичной медико-санитарной помощи. Отмечено, что более 4 млн прикрепленных граждан по стране не обращались в поликлиники в течение последних двух лет, что требует пересмотра подходов к профилактике и диспансерному наблюдению.

— По каждому медицинскому учреждению должна быть детальная аналитика. Алматы будет на особом контроле. В городе проживает почти 3 млн человек, и каждое медицинское учреждение обязано оказывать услуги качественно. Цифровизация системы здравоохранения необходима для исключения приписок и искажения отчетности. Поверхностный подход должен быть прекращен, — подчеркнула Аида Балаева.

Вице-премьер также отметила, что поликлиническое звено должно играть ключевую роль в формировании ответственного и осознанного отношения граждан к собственному здоровью.

Отдельным блоком обсуждены вопросы прозрачности и адресности социальной поддержки. По информации первого вице-министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, в результате цифрового сопоставления данных в Алматы предотвращено необоснованное получение адресной социальной помощи 10 тыс. семей.

При этом Аида Балаева обратила внимание на необходимость выстраивания открытого диалога с обществом и последовательной информационно-разъяснительной работы, отметив, что соблюдение закона и единые правила для всех являются базовыми принципами справедливого и правового государства.

В сфере здравоохранения поставлена задача подготовить детальную аналитику по каждому медицинскому учреждению, завершить паспортизацию объектов и усилить контроль цифровой фиксации медицинских услуг. Также поручено усилить информационно-разъяснительную работу и открытый диалог с населением с акцентом на повышение ответственности и осознанности граждан в вопросах сохранения здоровья.

В сфере социальной защиты поручено продолжить работу по цифровому сопоставлению данных и обеспечению адресности мер поддержки. Также обозначена необходимость системного сопровождения мер социальной поддержки и разъяснения их условий для населения.