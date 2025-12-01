РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:39, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Школьников Астаны перевели на онлайн-обучение из-за непогоды

    Учащихся 0-6 классов столичных школ перевели на дистанционное обучение, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    Младшеклассников второй смены перевели на дистанционку в Астане
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    — В связи с ухудшением погодных условий 17 декабря 2025 года учащиеся 0-6 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, — сообщили в столичном управлении образования.

    Ранее из-за сильной метели и плохой видимости на трассе «Жезказган — Петропавловск» полицейские и дорожные службы сопроводили колонну из около 100 автомобилей, застрявших на закрытом участке дороги в Костанайской области.

    Также из-за непогоды организованы дополнительные места в поездах по пяти направлениям.

    Наталья Мосунова
