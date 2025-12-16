РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:34, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дополнительные места организованы в поездах по пяти направлениям из-за непогоды

    В связи с неблагоприятными погодными условиями и временным закрытием ряда автомобильных трасс, Национальный перевозчик принял меры по организации дополнительного транспортного обслуживания, передает Kazinform со ссылкой на КТЖ.

    железнодорожный поезд
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Для пассажиров будут организованы дополнительные места в поездах по направлению с Павлодара, Экибастуза, Ерейментау, Шидерты, Кокшетау, Курорта Боровое и до Астаны.

    Таким образом, 16 декабря 2025 года будет организована посадка пассажиров следующими поездами:

    • № 7502 Астана — Павлодар (посадка пассажиров со станции Ерейментау); 
    • № 139 Павлодар — Пресногорьковская (посадка пассажиров со станции Ерейментау);
    • № 6830 Кокшетау — Астана (посадка пассажиров со станции Кокшетау и Курорт Боровое);
    • № 7508 Кокшетау — Астана Нурлы-Жол (посадка пассажиров со станции Кокшетау и Курорт Боровое);
    • № 045Ц Павлодар — Туркестан (посадка пассажиров со станции Экибастуз и Шидерты). 

    Национальный перевозчик на постоянной основе оперативно принимает меры для обеспечения транспортной доступности и держит под особым контролем перевозку пассажиров во время неблагоприятных погодных условий. Просим всех граждан обеспечить свою безопасность и воздержаться от дальних поездок.

     

    Теги:
    Железнодорожный вокзал КТЖ Поезда Железная дорога
    Диана Калманбаева
    Автор
