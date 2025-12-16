Дополнительные места организованы в поездах по пяти направлениям из-за непогоды

Для пассажиров будут организованы дополнительные места в поездах по направлению с Павлодара, Экибастуза, Ерейментау, Шидерты, Кокшетау, Курорта Боровое и до Астаны.

Таким образом, 16 декабря 2025 года будет организована посадка пассажиров следующими поездами:

№ 7502 Астана — Павлодар (посадка пассажиров со станции Ерейментау);

№ 139 Павлодар — Пресногорьковская (посадка пассажиров со станции Ерейментау);

№ 6830 Кокшетау — Астана (посадка пассажиров со станции Кокшетау и Курорт Боровое);

№ 7508 Кокшетау — Астана Нурлы-Жол (посадка пассажиров со станции Кокшетау и Курорт Боровое);

№ 045Ц Павлодар — Туркестан (посадка пассажиров со станции Экибастуз и Шидерты).

Национальный перевозчик на постоянной основе оперативно принимает меры для обеспечения транспортной доступности и держит под особым контролем перевозку пассажиров во время неблагоприятных погодных условий. Просим всех граждан обеспечить свою безопасность и воздержаться от дальних поездок.