Около 100 машин спасли из снежного плена в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, участок трассы с 340 по 377 километр закрыт со вчерашнего дня. Причина — резкое ухудшение видимости, которая местами не превышала 40 метров. Движение временно запрещено для всех видов транспорта.

— Сегодня сотрудники полиции совместно с представителями АО НК «КазАвтоЖол» с использованием специальной техники организовали сопровождение колонны из порядка 100 автомобилей. Машины были безопасно выведены от города Аркалык до границы с Акмолинской областью и обратно, — говорится в сообщении.

Отмечено, что спецслужбы находятся в режиме повышенной готовности и при необходимости готовы оказать помощь участникам дорожного движения. Водителей настоятельно просят воздержаться от поездок в непогоду и строго соблюдать введенные ограничения.

Ранее около 3000 автомобилей сопроводили полицейские из-за непогоды в Акмолинской области.