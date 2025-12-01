Около 100 машин спасли из снежного плена в Костанайской области
Из-за сильной метели и плохой видимости на трассе «Жезказган — Петропавловск» полицейские и дорожные службы сопроводили колонну из около 100 автомобилей, застрявших на закрытом участке дороги в Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, участок трассы с 340 по 377 километр закрыт со вчерашнего дня. Причина — резкое ухудшение видимости, которая местами не превышала 40 метров. Движение временно запрещено для всех видов транспорта.
— Сегодня сотрудники полиции совместно с представителями АО НК «КазАвтоЖол» с использованием специальной техники организовали сопровождение колонны из порядка 100 автомобилей. Машины были безопасно выведены от города Аркалык до границы с Акмолинской областью и обратно, — говорится в сообщении.
Отмечено, что спецслужбы находятся в режиме повышенной готовности и при необходимости готовы оказать помощь участникам дорожного движения. Водителей настоятельно просят воздержаться от поездок в непогоду и строго соблюдать введенные ограничения.
Ранее около 3000 автомобилей сопроводили полицейские из-за непогоды в Акмолинской области.