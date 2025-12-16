РУ
    14:10, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Около трех тысяч автомобилей сопроводили в Акмолинской области

    Из-за ухудшения погодных условий сотрудники дорожной полиции перешли на усиленный вариант несения службы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    кадр из видео

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, из-за неблагоприятных погодных условий и нулевой видимости на дорогах за прошедшие сутки подразделениями патрульной службы ДП Акмолинской области было организовано усиленное несение службы на улично-дорожной сети.

    — Для обеспечения безопасности дорожного движения было задействовано 102 сотрудника патрульной службы, которые несли службу на 53 патрульных автомашинах. В условиях нулевой видимости полицейскими осуществлено сопровождение 2750 транспортных средств, что позволило минимизировать риски дорожно-транспортных происшествий и обеспечить безопасность участников дорожного движения, — пояснили в ведомстве. 

    Стражи порядка напомнили участникам дорожного движения о необходимости учитывать сложные погодные условия, воздержаться от выездов на закрытые участки автодорог, а также следить за официальными сообщениями экстренных служб о закрытии дорог.

    Ранее сообщалось, что дорогу Астана — Щучинск закрыли из-за непогоды до 17 декабря.

    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
