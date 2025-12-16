09:56, 16 Декабрь 2025 | GMT +5
Дорогу Астана — Щучинск закрыли из-за непогоды
Национальная компания «КазАвтоЖол» сообщила об ограничении движения в Акмолинской области, передает агентство Kazinform.
— 16 декабря в 09:045 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана –Кокшетау — Петропавлск» км 18-232 (г. Астана — г. Щучинск), — говорится в сообщении «КазАвтоЖола»
Ориентировочное время открытия дороги — 17 декабря в 08:00.
Ранее мы писали о том, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 16 декабря.