Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 16 декабря

По данным нацкомпании, 16 декабря 2025 года в связи со стабилизацией погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:

Акмолинская область

на участке автодороги республиканского значения «Астана- Кокшетау- Петропавловск-граница РФ» км. 18-232, (город Астана — город Щучинск);

«Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 445-595, (уч. г.Державинск-гр.СКО).

Костанайская область

на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 8-218 (город Тобыл — село Октябрьское);

на автодороге «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай» км. 683-729, (участок поселок Сарыколь — граница Северо-Казахстанской области).

Северо- Казахстанская область

«Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай» км. 729-768, (участок граница Костанайской области — село Токсан би);

«Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 595-671, (уч. гр.Акмолинской обл.-с.Токсан Би).

Актюбинская область

на автодороге «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 776-1240, уч. АЗС «ЭКО ОЙЛ» — граница Кызылординской области;

на автодороге «Актобе-гр.РФ» км. 39-136, участок поселок Ш. Калдаякова — п/п Алимбет.

Кызылординская область

Кызылординская обл. а/д «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 1240-1474, уч. граница Актюбинской области — поселок Айтеке би.

Карагандинская область

на автодороге «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км. 1067-1135 (от п.Молодежный до границы Павлодарской области).

на автодороге «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» км. 231-324, участок граница Павлодарской области — поселок Ботакара.

Область Абай

на автодороге «Граница КНР — Майкапчагай — Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км. 587-733 (от границы Павлодарской области до города Семей).

Ограничение скоростного режима

С 14 декабря в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги республиканского значения «КАZ02 Астана-Кокшетау (с Обходом)-Петропавловск-граница РФ (п/п Жана Жол)» км 18-230 (г. Астана- ПВП г. Щучинск), введено изменение скоростного режима с 80км/ час на 60 км/час для всех видов автотранспорта.

Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Закрыто для всех видов транспорта

Павлодарская область

на автодороге «Астана-Шидерты- Павлодар-Успенка-гр. РФ» перекрытие участка Транспортной развязки «Калкаман» (въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана).

Акмолинская область

на автодороге «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница РФ» км. 16-200, участок город Астана — граница Павлодарской области;

на автодороге «Астана-Шидерты-Павлодар — Успенка — граница РФ» км 200 — 254 от границы Акмолинской области до поселка Шидерты;

на автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 445-595, участок город Державинск — граница СКО.

Северо-Казахстанская область