    14:17, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан призывает к возобновлению диалога между ядерными державами — Токаев

    Президент Казахстана выступил с лекцией в Университете ООН в Токио. Особое место в выступлении заняла проблематика, связанная с нарастающей ядерной угрозой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев напомнил, что немногие страны могут так глубоко, как Казахстан и Япония, осознать цену, которую заплатило человечество за ядерное оружие.

    — Хиросима, Нагасаки и Семипалатинск служат напоминанием о высокой цене ядерной ответственности и сдержанности. После обретения независимости Казахстан принял историческое решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и отказе от четвертого по величине ядерного арсенала в мире. Это было не проявлением слабости, а отражением стратегической дальновидности и твердой приверженности миру и безопасности человечества. Три десятилетия спустя наша позиция остается неизменной: глобальная архитектура безопасности не может опираться на ядерное сдерживание. Международное сообщество должно активизировать усилия, направленные на полное ядерное разоружение, и обеспечить вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Казахстан призывает к возобновлению диалога на высоком уровне между ядерными державами и более решительным многосторонним действиям по устранению угрозы применения и испытаний ядерного оружия. В этих глобальных усилиях Казахстан и Япония обладают уникальным моральным авторитетом. Наши страны сообща могли бы сглаживать разногласия и демонстрировать прагматичное лидерство в тех случаях, когда ядерные державы испытывают трудности в достижении консенсуса, — заявил Президент.

    Напомним, что Касым-Жомарт Токаев посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир».

    Ранее мы сообщали, что с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Япония Президент Казахстана Лекция Токаева
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
