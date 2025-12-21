Филиалы зарубежных вузов, реформа ЕНТ — как Казахстан намерен завоевывать глобальный рынок образования

В ближайшие четыре года количество иностранных студентов, обучающихся в Казахстане, должно достичь 100 тысяч человек, что, по прогнозам, обеспечит поступление доходов в объеме триллионов тенге. Какие предпосылки существуют для превращения страны в центр академического туризма подробно рассмотрено в специальном репортаже телеканала Jibek Joly, передает агентства Kazinform.



В Астане открылся филиал университета, в котором Президент изучал китайский язык

Пекинский университет языка и культуры часто называют «малой Организацией Объединенных Наций». За 63 года своей истории он обучил китайскому языку около 300 тысяч граждан из 176 стран мира. В числе его выпускников — Президент Республики Казахстан. Касым-Жомарт Токаев в 1983–1984 годах проходил в этом вузе стажировку.

Копия документа, подтверждающего прохождение стажировки Касым-Жомартом Токаевым, хранится в рабочем кабинете директора университета Лю Сянцяня. Он является автором одних из самых признанных методик и учебных пособий по преподаванию китайского языка, его труды получили широкое распространение в США. По его словам, открытие филиала в Астане стало не только результатом стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, но и прямым следствием личного образовательного опыта Главы государства.

Кадр из видео

— Торжественная церемония открытия нашего филиала состоялась 3 июля 2024 года в резиденции Акорда. В официальном мероприятии приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. В октябре прошлого года мы приняли 100 студентов, которые начали обучение по программе Foundation. После прохождения специальной годичной подготовительной программы они сдали экзамен по китайскому языку. Студенты, успешно прошедшие испытание, были зачислены на программы бакалавриата. Мы готовим профессиональных переводчиков и специалистов в области языка для Казахстана и стран Центральной Азии, а также высококвалифицированные кадры в сфере межкультурной коммуникации, — рассказал в интервью телеканалу директор BLCU Kazakhstan Лю Сянцянь.

В филиале Пекинского университета языка и культуры учебный процесс обеспечивают шесть профессоров из Китая и три преподавателя из Казахстана. Один из них — Бауыржан Тлеуметулы. Он родился в городе Степногорске Акмолинской области, получил образование по специальности «филология китайского языка» в Карагандинском университете, а магистратуру по направлению «государственная политика» завершил с прохождением стажировки в Сингапуре. Осознание того, что владение китайским языком открывает путь к одному из крупнейших рынков мира, пришло к нему еще в юные годы.

Кадр из видео

— В перспективе мы формируем на базе этого филиала новое поколение специалистов, свободно владеющих китайским языком и способных эффективно выстраивать профессиональное взаимодействие с китайскими партнерами. Китайская Народная Республика является стратегическим партнером нашей страны. Для достижения экономического рывка в сотрудничестве с ней необходимо учиться у лучших. А чтобы понимать лучших, мы должны глубоко знать их язык и культуру. Только в этом случае мы сможем не просто сохранить темпы собственного развития, но и ускорить их, воспитывая новое поколение, которое, я убежден, в будущем придаст стране мощный импульс, — отметил Бауыржан Тлеуметулы.

У Пекинского университета языка и культуры в мире действует всего три зарубежных филиала. Один из них расположен в Токио, второй — в Бангкоке. Кампус, открытый в Астане, по сути, ориентирован на весь центральноазиатский регион. Уже со следующего года здесь планируется прием студентов из соседних государств.

Иностранные граждане будут обучаться на платной основе, тогда как казахстанская молодежь сможет поступать бесплатно. В текущем году Правительство выделило 30 государственных образовательных грантов на подготовку преподавателей китайского языка и 50 грантов на обучение переводчиков. Выпускники программ получают сразу два диплома. Кроме того, на подготовительную программу Foundation было зачислено 152 студента.

Кардиффский университет выбрал Казахстан для открытия своего первого филиала за пределами Великобритании

В сфере образования и науки не существует границ — это стратегически важная область, общая для всех государств. Университеты являются центрами передовой мысли и новых идей, пространством научного поиска. Без них невозможно ни развитие, ни процветание. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на Форуме стратегических партнеров «Казахстан — территория академических знаний».

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Казахстан придает особое значение развитию системы образования и науки. С 2019 года финансирование данной сферы выросло в три раза. Расширяется самостоятельность вузов, увеличивается количество исследовательских университетов. Принят новый Закон «О науке и технологической политике». Учрежден Национальный совет по науке и технологиям при Президенте. Государство оказывает всестороннюю поддержку ученым, особенно молодым исследователям. Одной из ключевых задач остается обеспечение равного доступа к высшему образованию для всех граждан, — отметил Президент.

В связи с этим Казахстан стремится стать частью глобального рынка образования. Для достижения этой цели в стране открываются филиалы университетов мирового уровня. Для иностранных студентов упрощается визовый режим. Создаются условия для закрепления лучших выпускников в стране, запускаются программы трудоустройства. Главным определяющим фактором при этом остаются политическая стабильность и инвестиционная привлекательность государства.

Кардиффский университет, основанный 150 лет назад, ранее не имел ни одного филиала за пределами Великобритании. Свой первый зарубежный кампус он открыл именно в Астане. Решение было продиктовано тем, что университет увидел лидерские позиции Казахстана в Центральной Азии и осознал, что другие страны региона будут ориентироваться на этот путь. Сейчас в новом филиале обучаются 316 казахстанских студентов. При этом все они не являются жителями столицы: 66% — выходцы из отдаленных регионов страны. Все они получили возможность обучения благодаря государственным грантам, выигранным за счет собственных академических достижений.

Кадр из видео

— Кардиффский университет на протяжении полутора веков ориентирован на научные исследования. Крупные корпорации, такие как Siemens, реализуют свои исследовательские проекты именно в таких университетах. В качестве одного из примеров можно привести фармацевтическую компанию AstraZeneca, которая недавно начала реализовывать международный проект. Компания планирует разрабатывать свои ориентированные проекты на базе Кардиффского университета. В будущем нас ожидают масштабные инициативы, которые будут реализованы совместно с новым кампусом, — рассказал вице-провост Cardiff University Kazakhstan Талгат Жусипбек.

Студентка филиала Кардиффского университета Ару Маралтайкызы мечтала учиться в США. Она представляла себя в старинных зданиях Гарварда, Принстона или Корнеллского университета, однако оказалась в современном, сверкающем стеклом новом кампусе в Астане. Причиной стал тот факт, что родители не хотели отпускать юную дочь далеко от дома. К тому же диплом элитного университета, входящего в группу Рассела, можно получить и здесь. Через четыре года Ару станет инженером-строителем.

Кадр из видео

— Библиотека Кардиффского университета — крупнейшая онлайн-библиотека в Казахстане. Мы можем получить доступ к любой книге, а если необходимого издания нет в нашем фонде, мы можем запросить его у других университетов группы Рассела. Изначально в университете не было ни одного студенческого клуба. Если приложить усилия, любое начинание становится реальностью. Я открыла здесь шахматный клуб и создала кулинарный клуб. Кроме того, проводятся благотворительные выставки. Даже если мы не состоим в одной группе, между студентами формируется устойчивое общение, — рассказала Ару Маралтайкызы.

Университет с 180-летней историей открыл кампус в Астане

Университет, основанный 180 лет назад в британском городе Ковентри, открыл в Астане современный кампус, где готовят специалистов мирового уровня в области информационных технологий, финансов и бизнеса. Архитектура кампуса, внутренний дизайн и поведение студентов отражают глубокие знания, креативные идеи, непрерывные поиски и свободу самовыражения. Руководители из Великобритании общаются со студентами как друзья.

Кадр из видео

— Мы уделяем большое внимание каждому студенту. Я сам провожу много времени в кампусе, общаюсь со студентами, и для нас важно, чтобы они узнали нас, а мы — их. Студенты всегда должны чувствовать нашу поддержку. Мы не остаемся равнодушными ни к их учебе, ни к условиям жизни. Мы знаем каждого лично и, если кто-то пропускает занятия, обязательно выясняем причину. Для студентов, сталкивающихся со стрессом или другими психологическими трудностями, особенно во время экзаменов, есть консультант, готовый оказать помощь. В каждой группе не более 25 студентов, у каждого есть личный тьютор и академический руководитель, — рассказал академический директор Coventry University Kazakhstan Саймон Этертон.

Студентка университета Дария Какимжанова за 2-3 месяца успела принять участие в 5-6 хакатонах. Подобные соревнования позволяют студентам, изучающим компьютерные науки, оттачивать знания и развивать способности. В университете созданы все условия для работы над научными проектами. В результате «энергосберегающий дрон», разработанный Дарией, был признан лучшим на республиканском конкурсе.

Сейчас в кампусе обучаются более 400 студентов, из которых 280 проходят подготовительные курсы. Университет предлагает программы от foundation до бакалавриата и магистратуры.

Кадр из видео

— Каждое лето наши студенты могут посещать летнюю школу в Ковентри. Там они встречаются с британскими студентами, а также с учащимися кампусов Coventry из Польши, Сингапура, Египта и других стран. Кроме того, мы работаем над программами академического обмена. На втором курсе бакалавриата студенты могут провести один семестр в другом филиале Coventry University, реализующем аналогичную программу. Точно также и иностранные студенты могут приезжать в Астану и продолжать обучение на международном уровне, — пояснил Саймон Этертон.

Кадр из видео

В Казахстане обучаются 32 тысячи иностранных студентов

Региональные вузы также активно развиваются. Специалисты университет имени М. Козыбаева в Северо-Казахстанской области совместно с университетом Аризоны разработали передовую технологию превращения серы в инновационный полимер. На базе регионального университета имени К. Жубанова в Актобе открыта школа искусственного интеллекта при участии шотландского университета Хериота-Уатта, в Актау работает консорциум немецких вузов, а в университете имени Коркыта Ата в Кызылорде — Высшая школа искусственного интеллекта SeoulTech. В стране также созданы три мастерские Лу Баня, признанные лучшими в области прикладной инженерии. В подготовке специалистов для атомной энергетики участвует Российский ядерный исследовательский университет.

Корейский студент Университета Вусонг в Туркестане Ким Сынгджин представляется как Жандос. Он вместе с 108 студентами из восьми регионов страны осваивает одну из самых востребованных профессий современности — «Искусственный интеллект» и «Науку о данных».

Кадр из видео

— Мы узнали об открытии этого университета, когда находились в Корее. Мне стало интересно, каково будет учиться в другой стране. Сначала я хотел ближе познакомиться с местными студентами и гулять вместе с ними. Но вскоре заметил, что они много времени уделяют учебе. Я тоже начал уделять больше внимания знаниям, ориентируясь на них, — рассказал Ким Сынгджин.

Кадр из видео

В Казахстане обучаются 32 тысячи иностранных студентов, подобных Киму Сынгджину. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек называет их академическими туристами. По его оценке, один иностранный студент ежедневно как минимум 2-3 раза пользуется услугами местного населения. Следовательно, если их число достигнет 100 тысяч, это принесет казне триллионы тенге.

— Наиболее выгодный вид туризма — академический. Например, турист, пришедший на концерт Джей Ло, за один день поест, остановится в гостинице и уедет. А академический турист остается на четыре года. Он оплачивает обучение, проживание, посещает кино, кафе, принимает родственников в гости, путешествует. Поэтому академический турист — самый ценный и выгодный турист, — отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Университет искусственного интеллекта может открыться в Астане

Университет искусственного интеллекта может быть открыт и в Астане. В этом проекте готов участвовать образовательный фонд Woosong. В октябре во время встречи с Президентом Казахстана председатель совета фонда выразил такую готовность.

Кадр из видео

— Наши программы «Искусственный интеллект» и «Наука о данных» дают студентам возможность два года обучаться в Казахстане и еще два года — в Корее или в одном из университетов-партнеров Woosong по всему миру. По завершении программы выпускники получают два диплома — казахстанский и корейский, а также уникальный международный опыт, — заявил председатель попечительского совета образовательного фонда Woosong Сонг Кёнг Ким.

Сдать ЕНТ и поступить в мировые университеты

Недавно Казахстан присоединился к Токийской конвенции. Этот документ позволяет обмениваться образовательными программами с 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это значит, что дипломы, полученные в Казахстане, будут признаны во всем мире.

Среди участников конвенции — Австралия, Япония, Китай, Корея, Турция и другие страны. Казахстан стал первым государством в Центральной Азии, начавшим процесс ратификации конвенции.

Кадр из видео

— Как это работает? У нас есть национальный центр. Предположим, гражданин Китая приехал в Казахстан и получил образование. Вернувшись на родину, китайское правительство запрашивает подтверждение подлинности диплома. Благодаря этой конвенции национальный центр Китая и наш национальный центр объединяются в единую систему, обмениваются информацией, и диплом сразу подтверждается, — пояснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Еще один документ, открывающий путь в международное образовательное пространство, был подписан в Вашингтоне. В рамках визита Президента Казахстана в США заключен долгосрочный контракт с компанией ETS — одной из ведущих мировых организаций по разработке тестов. На этой основе возможно проведение реформы всей системы ЕНТ.

— Формат ЕНТ не меняется за один год. В 2026 году изменений не будет. Разработка нового теста занимает 1-2 года. Наша цель — вместе с ЕНТ внедрить международный тест в Казахстане. Это даст возможность нашим выпускникам: сдать ЕНТ и поступить в казахстанский университет или сдать новый тест и поступить в один из 40 филиалов иностранных университетов, открытых в Казахстане, либо в любой университет за рубежом, — отметил Саясат Нурбек.

Кадр из видео

Министр подчеркнул, что Казахстан стремится полностью привести систему высшего образования к мировым стандартам.

— Диплом, полученный у нас, будет признан во всем мире, и человек, сдавший ЕНТ, сможет поступить в университеты других стран. Это очень большой шаг и серьезная конкуренция для наших местных университетов. Ранее мы плавали в своем маленьком бассейне, теперь мы полностью включаемся в мировой океан, — заявил Саясат Нурбек.

Таким образом, академический туризм — это не только конструктивная политика в сфере образования, но и создание новых рабочих мест, стабильный доход для бизнеса, а также возможность для молодежи изучать языки и получать двойные дипломы. При этом государство может укрепить свой авторитет на мировой арене и стать региональным академическим хабом.