    05:24, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 21 декабря

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 21 декабря распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    снег в Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщают синоптики, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана – прогнозируется снег с метелью, на востоке, в горных районах юга, юго-востока страны сильный снег, на юго-западе, юго-востоке страны в дневные часы осадки в виде дождя и снега.

    По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

    Напомним, в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 21 декабря.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
