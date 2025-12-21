Прогноз погоды в Казахстане на 21 декабря

Как сообщают синоптики, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана – прогнозируется снег с метелью, на востоке, в горных районах юга, юго-востока страны сильный снег, на юго-западе, юго-востоке страны в дневные часы осадки в виде дождя и снега.

По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

Напомним, в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 21 декабря.