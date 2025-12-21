05:24, 21 Декабрь 2025 | GMT +5
Прогноз погоды в Казахстане на 21 декабря
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 21 декабря распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
Как сообщают синоптики, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана – прогнозируется снег с метелью, на востоке, в горных районах юга, юго-востока страны сильный снег, на юго-западе, юго-востоке страны в дневные часы осадки в виде дождя и снега.
По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.
Напомним, в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 21 декабря.