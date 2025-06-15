LRT в Астане, порог в 1 млн тенге для мобильных переводов и футбол — что обсуждали в Казахстане на этой неделе

Дипломатическая повестка

Начало недели ознаменовалось переговорами Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Болгарии Руменом Радевым в узком и расширенном форматах в Астане.

Болгария рассматривается Казахстаном как один из ключевых партнеров в Европе. В ответ София называет Астану своим стратегическим союзником в Центральной Азии.

Фото: Акорда

Одним из главных итогов переговоров стало решение о создании совместного Делового совета. Стороны подтвердили готовность развивать сотрудничество в нефтегазовой отрасли, атомной и «зеленой» энергетике, цифровизации, сфере искусственного интеллекта, сельском хозяйстве, здравоохранении и туризме. Обсудили поставки казахстанского урана в Болгарию и участие болгарских портов Бургас и Варна в Транскаспийском международном транспортном маршруте.

Символично, что в Астане появится улица имени Болгарии — зеркальный ответ Софии, где с 2018 года есть улица «Астана».

О чем договорились лидеры Казахстана и Болгарии, что связывает Астану и Софию и какие шаги необходимы Казахстану для углубления связей с Восточной Европой — читайте в материалах аналитических обозревателей агентства Kazinform.

Фото: Акорда

Продолжением дипломатической активности стала встреча президента Казахстана с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Казахстан выразил готовность увеличить экспорт нефти, газа, урана и продовольствия. Достигнуты договоренности по расширению экономического партнерства в энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве, цифровизации, туризме и военно-технической сфере.

Роберт Фицо поддержал реформы по построению «Нового, Справедливого и Прозрачного Казахстана». Премьер-министр Словакии пригласил Президента Казахстана с официальным визитом в Братиславу.

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен, которая возглавила организацию в условиях непростой ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности. Финляндия, как давний партнер Казахстана в скандинавском регионе, подтвердила заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел рабочую встречу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым. Главной темой стали подготовка к IV Евразийскому экономическому форуму и заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которые состоятся в конце июня в Минске.

На встрече с председателем правления и генеральным директором корпорации ExxonMobil Дарреном Вудсом обсуждены вопросы энергетического сотрудничества.

В центре переговоров — совместные проекты по наращиванию добычи углеводородов, а также действующие и перспективные инвестиции в энергетической и нефтегазовой сферах.

На встрече со спикерами парламентом тюркоязычных стран в Астане Глава государства предложил провести следующий саммит Организации тюркских государств в Туркестане.

На пленарном заседании Тюркской парламентской ассамблеи (ТюркПА) было принято решение о введении института постоянных представителей при Организации тюркских государств. Генеральным секретарем ТюркПА избран Рамиль Гасанов.

Фото: Мажилис Парламента РК

На XIV пленарном заседании Парламентской Ассамблеи тюркских государств подвели итоги председательства Азербайджана, руководство в Ассамблее официально перешло к Казахстану. Участники приняли Астанинскую декларацию. Принято решение о проведении следующего пленарного заседания ТюркПА в Кыргызстане.

Экономика: +6% ВВП за пять месяцев

По предварительным данным Бюро национальной статистики, рост экономики в Казахстане зафиксирован по всем направлениям — от промышленности и строительства до торговли, инвестиций, транспорта и связи.

Промышленность прибавила 6,4%. Положительная динамика зафиксирована в 17 регионах, лидирует Жамбылская область.

Строительство выросло на 15,4%. Работы активны в 18 регионах, наибольший прирост — в Мангистауской области, где объемы строительства удвоились.

Инвестиции в основной капитал увеличились на 18,2%. Средства направлены в транспортную, производственную и социальную инфраструктуру, а также на модернизацию оборудования и запуск новых производств.

Торговля показывает стабильный рост — +7,8% в годовом выражении. Розничный сегмент прибавил 6,5%, оптовая торговля прибавила 8,3 процента. Лидером по показателям стала Туркестанская область.

Транспорт демонстрирует самый высокий темп в 23,1%. Основной рост обеспечили грузоперевозки железнодорожным и трубопроводным транспортом. Быстрый прирост зафиксирован в Жетысу и Абайской областях.

Сфера связи и телекоммуникаций также в плюсе — рост на 2,8%, в том числе интернет-услуги прибавили 13,9%.

Сельское хозяйство увеличилось на 4%. Лидером по темпам стала Атырауская область с ростом в 10,4%. Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 4% и достиг 1,3 трлн тенге.

Активную динамику демонстрирует сектор машиностроения. Рост производства обеспечен запуском новых проектов и расширением производственной базы. В этом году в Казахстане планируется выпустить 149 тысяч автомобилей.

Фото: Primeminister.kz

В Алматы строится мультибрендовый завод, где начнут сборку автомобилей марок Chery, Haval и Changan. В Костанае продолжается строительство завода KIA с годовой мощностью до 70 тысяч машин. Сегодня в отрасли машиностроения работают свыше 4 тысяч предприятий. В первом квартале инвестиции превысили 55 миллиардов тенге.

В стране пересматриваются подходы к ценообразованию на лекарства. Это должно сделать препараты более доступными как в рамках бесплатного перечня, так и на рынке. Проведенная аудиторская проверка выявила серьезные нарушения на всех этапах — от регистрации и производства до отпуска медикаментов пациентам.

Среди основных проблем — слабый контроль за ценообразованием, несвоевременное обновление протоколов лечения, недостаточный надзор за качеством и безопасностью лекарств. Особое внимание уделено фармаконадзору и эффективности отраслевых решений.

Фото: Primeminister.kz

В Казахстане обнаружено 38 перспективных месторождений полезных ископаемых. География находок охватывает участки с залежами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов. Особый интерес к разведке подпитывает и реформа в недропользовании. Страна упростила механизм лицензирования. Теперь инвесторы могут приступить к изучению недр без обязательств по объемам работ, сохраняя при этом прозрачную отчетность.

Фото: КаздорНИИ

В Казахстане продолжается цифровая модернизация дорожной сети. Более 100 мостов уже оснащены цифровыми двойниками — трехмерными моделями, которые позволяют дистанционно контролировать их состояние с помощью дронов и специализированного программного обеспечения. Такая технология помогает своевременно выявлять повреждения, предупреждать аварии и оптимизировать расходы на обслуживание.

Сегодня в стране эксплуатируется более 3,5 тысячи мостов, значительная часть из которых требует постоянного инженерного надзора из-за износа и возраста конструкций. В 2025 году планируется обследовать еще 60 мостов и интегрировать их в цифровую систему. В перспективе — полный охват всех мостов на дорогах республиканского значения.

В планах — строительство судостроительного завода стоимостью 135 млрд тенге и нефте-маслоналивного терминала за 2,9 млрд тенге в порту Курык. Реализация этих проектов направлена на снижение импортозависимости судостроительной отрасли.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Трехдневный Международный форум-выставка EXPO Goods Central Asia завершился в выставочном центре «EXPO» в Астане и стал ежегодной авторитетной платформой для развития торгово-экономических связей между странами Центральной Азии, СНГ, Азии, Европы и Ближнего Востока. В форуме приняли участие 159 торговых марок из девяти стран — Казахстана, Узбекистана, России, Беларуси, Китая, Пакистана, Ирана, Латвии и Эстонии.

Форум объединил ведущих игроков электронной коммерции и ритейла, среди которых представители Alibaba, Wildberries, Lamoda и других транснациональных платформ. Их участие открывает для казахстанских производителей новые возможности выхода на международные рынки.

Министерство торговли и интеграции РК проводит системную политику поддержки экспорта, обеспечивая компаниям сопровождение на всех этапах — от аналитики и маркетинговых консультаций до участия в зарубежных выставках и акселерационных программах. За последние три года объем онлайн-торговли в Казахстане вырос в два раза, превысив 2 миллиарда долларов.

Товарооборот с странами Центральной Азии достиг 7,6 миллиарда долларов.

Транспорт: от зеленых локомотивов до перезапуска LRT

В Алматы состоялась презентация первых в СНГ маневровых тепловозов с гибридной силовой установкой. Локомотивы созданы на базе экологически чистой платформы и адаптированы к суровым климатическим условиям Центральной Азии.

Новые «зеленые» тепловозы с гибридным дизельным двигателем позволяют сократить расход топлива почти вдвое, снизить уровень шума и уменьшить выбросы вредных веществ до 83%.

Фото: CTS

В Астану прибыли первые составы легкорельсового транспорта (LRT) и встали на рельсы. По словам акима столицы Жениса Касымбека, технический запуск намечен на сентябрь 2025 года. После этого начнутся пусконаладочные работы, которые займут от трех до шести месяцев. Полноценный запуск системы ожидается в начале 2026 года. В аэропорту Астаны появилась новая архитектурная инсталляция — монумент LRT. Объект моментально привлек внимание горожан и гостей столицы.

Напомним, проект LRT стал известен всей стране не только техническими характеристиками, но и масштабом коррупционного скандала. Он символизировал неосвоенные миллиарды и управленческий провал. В Генеральной прокуратуре подтвердили, что бывший глава «Астана LRT» Талгат Ардан, заочно осужденный на 9 лет за хищение бюджетных средств, был задержан в Турции. Ведется работа по его экстрадиции.

Налоги: перевел — отчитался

В Казахстане планируют отслеживать мобильные переводы от 1 млн тенге за три месяца. Комитет госдоходов Минфина объяснил, что налоговую проверку провоцирует получение одним физлицом в течение трех последовательных месяцев от 100 и более разных лиц переводов на сумму, превышающую 12-кратный размер минимальной заработной платы. Такие операции считаются признаками предпринимательской деятельности.

Коллаж: Kazinform

Банки передают сведения о таких операциях в органы госдоходов, которые проводят камеральный контроль и, при выявлении нарушений, направляют уведомление на устранение. На это дается 30 рабочих дней.

Поправки по контролю мобильных переводов включены в новый Налоговый кодекс, уже принятый Мажилисом и ожидающий рассмотрения Сенатом. При одобрении документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Четырех казахстанских блогеров проверяют за сокрытие доходов на сумму 2,2 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитете госдоходов, уточнив, что в отношении инфлюенсеров проводятся налоговые проверки. Не исключено, что аналогичные меры коснутся и других популярных пользователей соцсетей.

По данным на начало июня, 394 блогера уже подали уточненные декларации, задекларировав 11,8 млрд тенге. Из этой суммы в бюджет поступило 640 млн тенге налогов.

Законодательство: амнистия, реформы и защита прав

Тысячи заключенных могут выйти на свободу в Казахстане. К 30-летию Конституции Казахстана Мажилис одобрил во втором чтении проект закона об амнистии. Она будет выборочной. Амнистия охватит граждан, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Часть из них получит свободу, другим сократят сроки заключения. Лишь четверо из 75 осужденных несовершеннолетних выйдут на свободу.

В особом порядке рассматриваются дела по тяжким и особо тяжким преступлениям экономического характера. Осужденные за мошенничество, присвоение или растрату в особо крупном размере смогут рассчитывать на сокращение наказания на одну пятую, если полностью возмещен ущерб и удовлетворены гражданские иски.

По расчетам депутатов, закон позволит сократить бюджетные расходы на содержание заключенных примерно на 5 миллиардов тенге в год.

При этом в законопроекте четко прописан перечень исключений. Амнистия не распространяется на лиц, осужденных за особо опасные преступления — убийства, изнасилования, педофилию, коррупцию, взяточничество. Не подлежат освобождению и водители, совершившие ДТП в состоянии алкогольного опьянения с летальным исходом.

Также амнистия не коснется фигурантов громких уголовных дел — Карима Масимова, Куандыка Бишимбаева, Арыстанбека Мухамедиулы и других.

Эксперты подчеркивают, что амнистия — не жест вседозволенности, а справедливый баланс между интересами общества, государства и судьбой отдельного человека, доказавшего свою способность к исправлению. Документ направлен в Сенат для окончательного утверждения.

Депутат Мажилиса Адиль Жубанов потребовал реформировать фонд «Самрук-Казына», поставив под вопрос его эффективность. В ответ глава фонда Нурлан Жакупов сообщил, что в данный момент проводится государственный аудит деятельности фонда, итоги которого будут подведены в конце июня. Жакупов также опроверг слухи о чрезмерном влиянии фонда на экономику, подчеркнув стабильный рост активов и привел данные по их среднегодовому увеличению. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил руководству «Самрук-Қазына» и профильным министерствам обеспечить своевременную реализацию инвестпроектов.

При этом долг «Қазақстан темір жолы» перед кредиторами составляет 2,7 триллиона тенге. Погашать обязательства КТЖ планирует за счет ежегодного повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 24%. Несмотря на высокую долговую нагрузку, в компании отмечают рост выручки — за 2023–2024 годы доход увеличился на 84%.

Сенат одобрил закон о регулировании деятельности эндаумент-фондов в Казахстане. Доход таких фондов должен направляться исключительно на цели, предусмотренные утвержденными программами. Использование средств на направления, не связанные с уставной деятельностью фонда или противоречащие законодательству, запрещено.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Также принят закон, усиливающий защиту прав дольщиков. Запрещаются предварительные договоры и реклама объектов без разрешения на привлечение средств, сделки по строящемуся жилью возможны только в безналичной форме, вводится запрет на ипотеку в незавершенных домах. Местные исполнительные органы будут проводить мониторинг законности привлечения средств дольщиков. Срок продления строительства сокращается с 9 до 5 месяцев. Закон также охватывает вопросы автодорог и перевозок людей с инвалидностью.

Кроме того, внесены изменения в Правила выкупа и строительства арендного жилья, а также выпуска государственных ценных бумаг.

В Казахстане насчитывается 42 проблемных ЖК, на 99 объектах застройщики незаконно привлекали средства граждан под видом долевого строительства.

Депутаты Мажилиса одобрили изменения Сената по законопроекту о развитии финансового рынка, защите прав потребителей финансовых услуг и снижении избыточной законодательной регламентации. Среди поправок — расширение условий для получения статуса банковского холдинга нерезидентами, обязательное создание антифрод-систем операторами сотовой связи, блокировка номеров, с которых совершаются мошеннические звонки, и передача информации в Антифрод-центр Нацбанка. Также предусматривается приостановка связи при выявлении мошенничества и уточнен порядок информационного обмена между госорганами и Кредитным бюро по вопросам призыва на срочную службу.

Громкие судебные процессы

Дело бывшего акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева дошло до суда. Поводом для расследования стали нарушения при передаче в доверительное управление полигона твердых бытовых отходов. В деле — семь статей УК, к участию привлечены руководители финансовых и ЖКХ отделов.

Фото: Камшат Абдирайым/Kazinform

Экс-судья Светлана Жолманова воспользовалась правом не присутствовать на судебном заседании и отказалась от последнего слова. В рамках расследования были зафиксированы 48 эпизодов, объединенных в одно производство. Потерпевшие рассказали, что Жолманова предлагала помощь в приобретении недвижимости и участии в тендерах, при этом просила оформить кредиты и передать средства ей лично. Доверие к ней во многом объяснялось её прежним статусом. Оглашение приговора ожидается на следующем заседании суда.

В Актобе началось судебное разбирательство по громкому делу о двойном убийстве и захвате заложников. Единственной выжившей осталась 40-летняя женщина, которая дала показания в суде.

По ее словам, с подозреваемым она была знакома. Задержанный жестоко обращался с ней еще до трагедии. В январе этого года он пришел к родителям женщины, напал на них и жестоко избил. Пожилые люди — отчим и мать — скончались. Подсудимый заявил, что не собирался никого убивать, однако следствие утверждает обратное. Родственники погибших требуют возместить 50 миллионов тенге морального и 8 504 500 тенге — материального.

В Астане начался судебный процесс по делу экс-дипломата Сакена Мамаша, обвиняемого в систематическом избиении супруги на протяжении десяти лет. Его бывшая жена, Карина Мамаш, выступила против открытого рассмотрения дела, ссылаясь на наличие в материалах интимных подробностей семейной жизни. Защита настаивала на прекращении уголовного дела за отсутствием доказательств и просила перевести обвиняемого под домашний арест, однако суд эти требования отклонил.

В Жамбылской области вынесли приговор насильникам малолетней девочки.

Преступления над племянницей совершались на протяжении шести лет. Один из обвиняемых получил 20 лет лишения свободы, второй — пожизненный срок.

В Шымкенте озвучили приговор двум бывшим санитарам психиатрической больницы, обвиняемым в изнасиловании пациенток, одна из которых была несовершеннолетней. Каждому из них назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых по 10 миллионов тенге морального вреда в пользу каждой из потерпевших.

Фото: Kazinform

В Караганде продолжается судебное разбирательство по делу о взрыве на шахте имени Костенко, в результате которого погибли 46 человек. Свидетели трагедии, сотрудники шахты и потерпевшие выразили неудовлетворенность ответами начальника смены — многие вопросы остаются без ответа. Родные погибших возмущены поведением обвиняемых и их родственников, которые, по их словам, с самого начала суда проявляют агрессию и насмешки вместо уважения и соболезнований.

Семье 7-летней девочки, которой ампутировали ноги после аварии с пассажирским автобусом в Астане, предоставят жилье. Ребенок находится в больнице, ей предстоит длительная реабилитация и установка протезов. С учетом этих обстоятельств, страховая компания приняла решение перечислить средства в полном объеме, не дожидаясь сбора пакета документов, предусмотренного законодательством.

ДТП произошло, когда автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло. Водитель задержан, причины аварии и степень вины устанавливает следствие.

Фото: Акорда

Профессия, продлевающая жизнь

На этой неделе вся страна склонила головы в знак уважения тем, кто ежедневно стоит на страже самого ценного — человеческой жизни.

Президент выразил огромную благодарность врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, поздравил с профессиональным праздником и вручил заслуженные госнаграды.

Церемония впервые прошла в Акорде.

Глава государства отметил, что здоровье нации — главный приоритет, а труд врачей требует не только знаний, но и мужества. Сегодня казахстанская медицина заслуженно получает признание не только внутри страны, но и за ее пределами — ежегодно более 10 тысяч пациентов из 45 государств выбирают лечение в Казахстане. Врачи ежегодно проводят тысячи операций на открытом сердце.

За последние пять лет отрасль претерпела серьезные изменения. Почти вдвое выросли зарплаты, увеличены стипендии для студентов-медиков, а с прошлого года врачам стали присваиваться почетные государственные звания.

– Мы глубоко ценим ваш упорный труд и гордимся вашей стойкостью. Медики совершают настоящие подвиги каждый день – во время операций, в больничных палатах. Нередки случаи, когда борьба за жизнь пациентов ведется прямо в машине скорой помощи. Вы по праву заслуживаете звания героев мирного времени, – сказал Глава государства.

Спорт в фокусе: от футбольных неудач до новых рекордов и инноваций

Коллаж: Kazinform/ Freepik/ Pexels

Сборная Казахстана потерпела поражение от команды Северной Македонии в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. Исход встречи был решен в первом тайме. Во второй половине встречи подопечные Магомеда Адиева предпринимали попытки отыграться. Арбитр компенсировал девять минут, но счет на табло остался неизменным — 0:1 в пользу Северной Македонии.

После окончания матча капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген сообщил о завершении карьеры за национальную команду.

Почему, несмотря на отдельные успехи, казахстанский футбол пока не может сделать стабильный шаг вперед — в причинах разбирался корреспондент Kazinform.

Жамиля Бакбергенова сохранила лидерство в мировом рейтинге по женской борьбе. В этом году спортсменка одержала убедительную победу на чемпионате Азии в Аммане, что позволило ей удержать первую строчку топ-листа с итоговым результатом в 51 000 очков.

Двукратный чемпион Паралимпийских игр по пауэрлифтингу, казахстанский спортсмен Давид Дегтярев установил новый национальный рекорд. В весовой категории до 59 килограммов он поднял штангу весом 180 килограммов, что принесло ему чемпионское звание и позволило установить лучший результат в истории Казахстана в этом виде спорта.

Казахстан планирует интегрировать киберспорт в образовательную систему страны, введя специализированные программы в университетах и колледжах. К 2029 году не менее семи вузов будут предлагать курсы, связанные с киберспортом, включая игровые технологии, кибербезопасность и управление в этой сфере. Региональные академии киберспорта будут готовить спортсменов, тренеров и аналитиков, а национальные и международные студенческие турниры станут площадками для развития молодых талантов.

С 2018 года киберспорт официально признан видом спорта в Казахстане. С тех пор в стране регулярно проходят турниры, а также сформированы национальные сборные. Недавно в столице состоялся международный турнир, который собрал ведущих игроков со всего мира. Несмотря на успехи, в развитии киберспорта остаются определенные вызовы.

Культурные события недели

Алматы официально присвоен статус Молодежной столицы тюркского мира.

Этот почетный титул мегаполис принял от азербайджанского города Ленкорань. Торжественная церемония передачи прошла в дружеской и праздничной атмосфере

В Астане, при полном аншлаге состоялся юбилейный концерт Национального оркестра имени Курмангазы. К 90-летию со дня основания прославленный коллектив продолжает нести свою главную миссию — популяризацию национальной музыки: кюев, народных песен и инструментальных произведений, формировавшихся веками. Это — золотой фонд казахской культуры, основа ее духовного кода и средство передачи традиций будущим поколениям.