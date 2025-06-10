12:12, 10 Июнь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии ЕЭК
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, передает агентствоа Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи были обсуждены текущая деятельность и вопросы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к IV Евразийскому экономическому форуму и заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которые состоятся 26-27 июня в Минске.
Как сообщалось ранее, ЕАЭС внедряет новые правила для трансграничной электронной торговли.