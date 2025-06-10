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    12:12, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии ЕЭК

    Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, передает агентствоа Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии ЕАЭС
    Фото: Акорда

    В ходе встречи были обсуждены текущая деятельность и вопросы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к IV Евразийскому экономическому форуму и заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которые состоятся 26-27 июня в Минске.

    Как сообщалось ранее, ЕАЭС внедряет новые правила для трансграничной электронной торговли.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Бакытжан Сагинтаев ЕАЭС
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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