ЕАЭС внедряет новые правила для трансграничной электронной торговли: что нужно знать покупателям

Что изменится для покупателей:

Новая категория товаров: товары, приобретенные физическими лицами на зарубежных интернет-площадках, будут выделены в отдельную категорию — «товары электронной торговли».

товары, приобретенные физическими лицами на зарубежных интернет-площадках, будут выделены в отдельную категорию — «товары электронной торговли». Введение оператора электронной торговли: появится институт оператора электронной торговли — юридического лица, зарегистрированного в реестре и который будет осуществлять декларирование таких товаров от имени физических лиц.

появится институт оператора электронной торговли — юридического лица, зарегистрированного в реестре и который будет осуществлять декларирование таких товаров от имени физических лиц. Новая таможенная декларация: будет введен новый вид таможенной декларации специально для товаров электронной торговли.

будет введен новый вид таможенной декларации специально для товаров электронной торговли. Единая ставка пошлины: для товаров электронной торговли будет установлена единая ставка таможенной пошлины в размере 5% от стоимости товаров. При этом те товары, стоимость которых не будет превышать норму беспошлинного ввоза в 200 евро, не будут облагаться такой пошлиной.

Два способа доставки:

Прямая поставка: товары доставляются оператором электронной торговли напрямую от зарубежного продавца покупателю.

товары доставляются оператором электронной торговли напрямую от зарубежного продавца покупателю. Через склад оператора «бондовый склад»: реализация товаров со склада оператора электронной торговли в стране покупателя, что позволяет ускорить доставку после оформления заказа.

В свою очередь, как пояснили в Комитете госдоходов Минфина РК, Евразийской экономической комиссией в целях реализации своих полномочий принимаются соответствующие акты, которые должны будут вступить в силу одновременно с поправками в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.

При этом Протокол о внесении изменений и дополнений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС и акты Комиссии вступят в силу после проведения всеми государствами-членами ЕАЭС внутригосударственных процедур по ратификации этого Протокола.

Напомним, 15 мая между ЕАЭС и Ираном вступило в силу полноформатное соглашение о зоне свободной торговли. Документ предусматривает значительное снижение таможенных пошлин и открывает новые возможности для экспорта. Средняя ставка ввозной таможенной пошлины для товаров из ЕАЭС в Иран снизится с 20% до 4,5%.