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    19:32, 31 Май 2025 | GMT +5

    ЕАЭС внедряет новые правила для трансграничной электронной торговли: что нужно знать покупателям

    Новые правила направлены на комплексное регулирование трансграничной электронной торговли и вступят в силу после завершения ратификационных процедур во всех странах-участницах союза, передает агентство Kazinform. 

    электронная торговля
    Фото: pixabay.com

    Что изменится для покупателей:

    • Новая категория товаров: товары, приобретенные физическими лицами на зарубежных интернет-площадках, будут выделены в отдельную категорию — «товары электронной торговли».
    • Введение оператора электронной торговли: появится институт оператора электронной торговли — юридического лица, зарегистрированного в реестре и который будет осуществлять декларирование таких товаров от имени физических лиц.
    • Новая таможенная декларация: будет введен новый вид таможенной декларации специально для товаров электронной торговли.
    • Единая ставка пошлины: для товаров электронной торговли будет установлена единая ставка таможенной пошлины в размере 5% от стоимости товаров. При этом те товары, стоимость которых не будет превышать норму беспошлинного ввоза в 200 евро, не будут облагаться такой пошлиной.

    Два способа доставки:

    • Прямая поставка: товары доставляются оператором электронной торговли напрямую от зарубежного продавца покупателю.
    • Через склад оператора «бондовый склад»: реализация товаров со склада оператора электронной торговли в стране покупателя, что позволяет ускорить доставку после оформления заказа.

    В свою очередь, как пояснили в Комитете госдоходов Минфина РК, Евразийской экономической комиссией в целях реализации своих полномочий принимаются соответствующие акты, которые должны будут вступить в силу одновременно с поправками в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.

    При этом Протокол о внесении изменений и дополнений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС и акты Комиссии вступят в силу после проведения всеми государствами-членами ЕАЭС внутригосударственных процедур по ратификации этого Протокола.

    Напомним, 15 мая между ЕАЭС и Ираном вступило в силу полноформатное соглашение о зоне свободной торговли. Документ предусматривает значительное снижение таможенных пошлин и открывает новые возможности для экспорта. Средняя ставка ввозной таможенной пошлины для товаров из ЕАЭС в Иран снизится с 20% до 4,5%.

    Теги:
    Торговля Маркетплейсы ЕАЭС Экономика
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
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