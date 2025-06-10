Санитары психбольницы в Шымкенте осуждены за насилие над пациентками

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента вынес приговор по громкому уголовному делу, связанному с сексуальным насилием в отношении двух пациенток женского отделения №3 Психического центра здоровья Туркестанской области, расположенного в Шымкенте.

Двое бывших санитаров-контролеров признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3-1 пункта 1 статьи 120 Уголовного кодекса РК — изнасилование малолетней лицом, находящимся в должности, связанной с выполнением служебных обязанностей.

— Обвиняемые работали санитарами-контролерами в указанном медицинском учреждении. В середине июля 2024 года, находясь на рабочем месте и исполняя свои обязанности, они неоднократно совершили насильственные действия сексуального характера в отношении двух пациенток — Б. и К. Одна из потерпевших на момент преступления была несовершеннолетней и находилась в беспомощном состоянии. Преступление было совершено ночью — в комнате для просмотра телевизора и на площадке у лестницы, ведущей на улицу, — сообщили в суде.

Государственный обвинитель просил назначить каждому подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Потерпевшие и их представители также высказались за строгое наказание. Подсудимые отрицали вину, указав на недоказанность фактов.

Суд признал обоих обвиняемых виновными и назначил на 15 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

К числу смягчающих обстоятельств были отнесены наличие у обоих подсудимых несовершеннолетних детей (у одного — двое, у второго — шестеро). Обстоятельств, отягчающих ответственность, судом установлено не было.

Каждой из потерпевших присуждено по 10 миллионов тенге в счет возмещения морального вреда. Кроме того, в пользу гражданки Б. дополнительно взыскано 600 тысяч тенге на оплату услуг адвоката.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Напомним, инцидент получил огласку после того, как в полицию обратилась мать 17-летней пациентки. Ее дочь проходила лечение в учреждении, и спустя два месяца после госпитализации стало известно, что девушка беременна. По словам матери, медработники стали причастны к насилию. Позже девушка прервала беременность.