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    15:43, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Что означает монумент LRT — рассказали в CTS

    В аэропорту Астаны появился новый архитектурный объект — монумент LRT. Как сообщили Kazinform в ТОО «City Transportation Systems», он установлен у первой станции легкого рельсового транспорта.

    Что означает монумент LRT — рассказали в CTS
    Фото: кадр из видео

    — Современный архитектурно-световой монумент символизирует движение, прогресс и гостеприимство. Композиция представляет непрерывный путь: линии устремлены вверх, что отражает движение вперед и развитие, — рассказали в пресс-службе CTS.

    Новый монумент уже привлек внимание жителей и гостей столицы. В социальных сетях пользователи публикуют фото и видео архитектурной новинки.

    В компании отмечают, что монумент служит не только украшением городской среды, но и ориентиром для пассажиров.

    — Этот приветственный монумент будет встречать гостей и жителей города, — добавили в CTS.

    Ранее на станции № 101 подняли первый состав LRT, состоящий из двух вагонов. Подъем состава является частью плановых мероприятий в рамках строительства системы LRT. Вагоны будут находиться на станции до начала тестовых запусков, которые запланированы на сентябрь 2025 года. Второй состав LRT подняли вчера, 12 июня, на станции «Абу-Даби Плаза».

    Теги:
    ЛРТ Транспорт Астана
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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