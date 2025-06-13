Что означает монумент LRT — рассказали в CTS

— Современный архитектурно-световой монумент символизирует движение, прогресс и гостеприимство. Композиция представляет непрерывный путь: линии устремлены вверх, что отражает движение вперед и развитие, — рассказали в пресс-службе CTS.

Новый монумент уже привлек внимание жителей и гостей столицы. В социальных сетях пользователи публикуют фото и видео архитектурной новинки.

В компании отмечают, что монумент служит не только украшением городской среды, но и ориентиром для пассажиров.

— Этот приветственный монумент будет встречать гостей и жителей города, — добавили в CTS.

Ранее на станции № 101 подняли первый состав LRT, состоящий из двух вагонов. Подъем состава является частью плановых мероприятий в рамках строительства системы LRT. Вагоны будут находиться на станции до начала тестовых запусков, которые запланированы на сентябрь 2025 года. Второй состав LRT подняли вчера, 12 июня, на станции «Абу-Даби Плаза».