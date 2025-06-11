CTS показала первый поднятый состав LRT

Как сообщается, подъем прошел в штатном режиме с соблюдением всех технических и безопасностных требований.

Подъём состава является частью плановых мероприятий в рамках строительства системы LRT. Вагоны будут находиться на станции до начала тестовых запусков, которые запланированы на сентябрь 2025 года.

— Реализация проекта LRT направлена на развитие современной городской транспортной инфраструктуры, повышение мобильности и комфорта для жителей. Подъём первого состава — важный этап в реализации проекта. Мы движемся строго по графику, и уже этой осенью начнём тестирование систем LRT, — отметил председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Асылбек Дуйсебаев.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал вопрос запуска LRT в городе. Он сообщил, что в сентябре этого года уже планируется технический запуск.