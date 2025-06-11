CTS показала первый поднятый состав LRT
Сегодня на станции № 101 проведены успешные работы по подъёму первого состава лёгкого рельсового транспорта (LRT), состоящего из двух вагонов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщается, подъем прошел в штатном режиме с соблюдением всех технических и безопасностных требований.
Подъём состава является частью плановых мероприятий в рамках строительства системы LRT. Вагоны будут находиться на станции до начала тестовых запусков, которые запланированы на сентябрь 2025 года.
— Реализация проекта LRT направлена на развитие современной городской транспортной инфраструктуры, повышение мобильности и комфорта для жителей. Подъём первого состава — важный этап в реализации проекта. Мы движемся строго по графику, и уже этой осенью начнём тестирование систем LRT, — отметил председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Асылбек Дуйсебаев.
Ранее аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал вопрос запуска LRT в городе. Он сообщил, что в сентябре этого года уже планируется технический запуск.