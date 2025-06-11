Четырех казахстанских блогеров проверяет налоговая за сокрытие 2,2 млрд тенге доходов

Напомним, в этом году по результатам камерального контроля, КГД сформировано 1 586 уведомлений в отношении 854 блогеров на сумму занижения доходов 71,9 млрд тенге за период 2022–2023 годов.

По состоянию на 4 июня 2025 года, 394 блогера представили дополнительные формы, задекларировав доходы на сумму 11,8 млрд тенге. Исчислено налогов на сумму 0,64 млрд тенге.