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    16:08, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Четырех казахстанских блогеров проверяет налоговая за сокрытие 2,2 млрд тенге доходов

    В Комитете государственных доходов РК рассказали, сколько блогеров не выполнили требования налоговой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    блогер
    Фото: Freepik

    Напомним, в этом году по результатам камерального контроля, КГД сформировано 1 586 уведомлений в отношении 854 блогеров на сумму занижения доходов 71,9 млрд тенге за период 2022–2023 годов.

    По состоянию на 4 июня 2025 года, 394 блогера представили дополнительные формы, задекларировав доходы на сумму 11,8 млрд тенге. Исчислено налогов на сумму 0,64 млрд тенге.

    — На сегодняшний день, в связи с неисполнением либо неполным исполнением ранее направленных уведомлений камерального контроля, в отношении блогеров проводятся мероприятия по назначению налоговых проверок, при этом в отношении четырех из них вынесены приказы о проведении проверок по факту занижения доходов на сумму 2,2 млрд тенге, — сообщили в КГД в ответ на официальный запрос Kazinform.

    Теги:
    КГД Налоги Блогеры
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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