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    11:16, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Начался суд в отношении экс-акима района Алматинской области Багдата Карасаева

    В Алматинской области началось главное судебное разбирательство в отношении бывшего акима Илийского района Багдата Карасаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Завершено расследование в отношении экс-акима района Алматинской области Багдата Карасаева
    Фото: Instagram Багдата Карасаева

    Дело в отношении Багдата Карасаева рассматривается в Илийском районном суде под председательством судьи Жанмурата Батырова.

    Процесс назначен на сегодня на 10:00. В суде уточнили, что главное судебное разбирательство было назначено на 5 июня, но затем дату перенесли.

    Ранее в прокуратуре Алматинской области сообщали, что Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Карасаева Б.Ә. и других лиц. Дело было направлено в Илийский районный суд Алматинской области 31 марта 2025 года.

    Фигурантов дела подозревают по семи статьям:
    - статья 189 УК РК «присвоение или растрата вверенного чужого имущества»;
    - статья 190 УК РК «мошенничество»;
    - статья 324 УК РК «нарушение экологических требований к хозяйственной или иной деятельности»;
    - статья 361 УК РК «злоупотребление должностными полномочиями»;
    - статья 362 УК РК «превышение власти или должностных полномочий»;
    - статья 364 УК РК «незаконное участие в предпринимательской деятельности»;
    - статья 369 УК РК «служебный подлог».

    Кроме Багдата Карасаева по делу проходят еще три человека.

    Когда задержали Багдата Карасаева

    Антикор задержал Багдата Карасаева в сентябре 2024 года по подозрению в коррупционной деятельности.

    Тогда в Антикоре показали, как происходило задержание акима Илийского района.

    Позже в прокуратуре Алматинской области сообщили, что совместная проверка деятельности мусорного полигона в Илийском районе привела к задержанию акима по обвинению в коррупции.
    Напомним, тогда в Антикоре заявили, что Багдата Карасаева подозревают в передаче права доверительного управления полигоном твердых бытовых отходов аффилированной ему компании с нарушениями требований пожарной безопасности и без разрешения органов санитарно-эпидемиологического контроля. Также аким подозревается в превышении своих должностных полномочий из-за незаконного продления срока доверительного управления полигоном. В эту схему он вовлек руководителей районных отделов финансов и жилищно-коммунального хозяйства.

    Теги:
    Коррупция Закон и право Регионы Казахстана Регионы Акимат Алматинская область Суды Антикор
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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