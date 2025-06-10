Начался суд в отношении экс-акима района Алматинской области Багдата Карасаева

Дело в отношении Багдата Карасаева рассматривается в Илийском районном суде под председательством судьи Жанмурата Батырова.

Процесс назначен на сегодня на 10:00. В суде уточнили, что главное судебное разбирательство было назначено на 5 июня, но затем дату перенесли.

Ранее в прокуратуре Алматинской области сообщали, что Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Карасаева Б.Ә. и других лиц. Дело было направлено в Илийский районный суд Алматинской области 31 марта 2025 года.

Фигурантов дела подозревают по семи статьям:

- статья 189 УК РК «присвоение или растрата вверенного чужого имущества»;

- статья 190 УК РК «мошенничество»;

- статья 324 УК РК «нарушение экологических требований к хозяйственной или иной деятельности»;

- статья 361 УК РК «злоупотребление должностными полномочиями»;

- статья 362 УК РК «превышение власти или должностных полномочий»;

- статья 364 УК РК «незаконное участие в предпринимательской деятельности»;

- статья 369 УК РК «служебный подлог».

Кроме Багдата Карасаева по делу проходят еще три человека.

Когда задержали Багдата Карасаева

Антикор задержал Багдата Карасаева в сентябре 2024 года по подозрению в коррупционной деятельности.

Тогда в Антикоре показали, как происходило задержание акима Илийского района.

Позже в прокуратуре Алматинской области сообщили, что совместная проверка деятельности мусорного полигона в Илийском районе привела к задержанию акима по обвинению в коррупции.

Напомним, тогда в Антикоре заявили, что Багдата Карасаева подозревают в передаче права доверительного управления полигоном твердых бытовых отходов аффилированной ему компании с нарушениями требований пожарной безопасности и без разрешения органов санитарно-эпидемиологического контроля. Также аким подозревается в превышении своих должностных полномочий из-за незаконного продления срока доверительного управления полигоном. В эту схему он вовлек руководителей районных отделов финансов и жилищно-коммунального хозяйства.



