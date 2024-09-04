Раскрыты детали задержания акима района в Алматинской области

В прокуратуре Алматинской области озвучили подробности задержания акима Илийского района Багдата Карасаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в надзорном органе, совместная проверка деятельности мусорного полигона в Илийском районе привела к задержанию акима по обвинению в коррупции.

— Прокуратура и Антикоррупционная служба Алматинской области завершили совместную проверку деятельности мусорного полигона, расположенного в Илийском районе. В результате оперативно-розыскных мероприятий 3 сентября 2024 года аким Карасаев был задержан в порядке статей 128-131 УПК РК по подозрению в коррупционной деятельности. Ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры региона.

4 сентября прокуратура направила материалы уголовного дела в суд для рассмотрения и санкционирования меры пресечения.

Ранее Антикор сообщил о задержании районного акима Алматинской области и других лиц.