Задержан аким одного из районов Алматинской области

Антикор задержал акима одного из районов Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Информацию подтвердили в Антикоррупционной службе.

— В рамках досудебного расследования изобличены районный аким Алматинской области и другие лица. С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК распространению не подлежит, — сообщили в пресс-службе Антикора.

В соцсетях и ряде СМИ сообщается о задержании акима Илийского района Алматинской Багдата Карасаева.

Ранее в Антикоррупционной службе РК сообщили о коррупционных преступлениях в социальной сфере. В текущем году в социальной сфере зарегистрировано 95 коррупционных преступлений, в совершении которых изобличено 58 лиц, осуждено 34 лица.