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    10:43, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Задержан аким одного из районов Алматинской области

    Антикор
    Фото: Kazinform

    Антикор задержал акима одного из районов Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Информацию подтвердили в Антикоррупционной службе.

    — В рамках досудебного расследования изобличены районный аким Алматинской области и другие лица. С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК распространению не подлежит, — сообщили в пресс-службе Антикора.

    В соцсетях и ряде СМИ сообщается о задержании акима Илийского района Алматинской Багдата Карасаева.

    Ранее в Антикоррупционной службе РК сообщили о коррупционных преступлениях в социальной сфере. В текущем году в социальной сфере зарегистрировано 95 коррупционных преступлений, в совершении которых изобличено 58 лиц, осуждено 34 лица.

    Теги:
    Борьба с коррупцией Закон и право Регионы Казахстана Суды Алматинская область Антикор Акимы Задержания
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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