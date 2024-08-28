Махинации в соцсфере РК: похищено 242 млн тенге

В Антикоррупционной службе РК сообщили о коррупционных преступлениях в социальной сфере. В текущем году в социальной сфере зарегистрировано 95 коррупционных преступлений, в совершении которых изобличено 58 лиц, осуждено 34 лица, передает агентство Kazinform.

Так, Антикоррупционной службой по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении директора и главного бухгалтера ГКП на ПХВ «Жанаозенская городская поликлиника №2». Они подозреваются в хищении денежных средств в сумме 10,5 млн тенге путем их перечисления на счет частной компании без фактической поставки медицинских изделий в рамках договора госзакупок.

С санкции суда директор предприятия взят под стражу.

26 августа судом города Атырау оглашен приговор в отношении директора Атырауской городской поликлиники №4 Сабирова Е., заведующего хозяйством Альжановой А., главного бухгалтера Дюсенгалиевой М. и предпринимателя Ералиевой А. Подсудимые признаны виновными в хищении денежных средств в сумме 231,8 млн тенге путем их перечисления предпринимателю без фактического оказания услуг в рамках договоров, заключенных с нарушением требований законодательства.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Также, руководитель поликлиники Сабиров пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Альжанова, Дюсенгалиева и Ералиева лишены права занимать материально-ответственные должности в государственных организациях сроком на 7 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил.