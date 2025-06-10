Капитан сборной Казахстана по футболу объявил о завершении карьеры

О своём решении 33-летний полузащитник заявил сразу после окончания матча четвёртого тура отборочного этапа чемпионата мира-2026 против сборной Северной Македонии, прошедшего 9 июня в Астане.

– Это моя последняя игра в сборной, – сказал А. Тагыберген.

Ранее сообщалось, что 9 июня на «Астана Арене» состоялся матч четвёртого тура отборочного этапа чемпионата мира-2026, в котором сборная Казахстана принимала команду Северной Македонии.

Исход встречи был решён в первом тайме: на 33-й минуте счёт открыл форвард хорватского «Хайдука» Александар Трайковски, выведя гостей вперёд.