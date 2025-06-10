РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:10, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Капитан сборной Казахстана по футболу объявил о завершении карьеры

    Капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген сообщил о завершении выступлений за национальную команду, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Асхат Тағыберген
    Фото: КФФ

    О своём решении 33-летний полузащитник заявил сразу после окончания матча четвёртого тура отборочного этапа чемпионата мира-2026 против сборной Северной Македонии, прошедшего 9 июня в Астане.

    – Это моя последняя игра в сборной, – сказал А. Тагыберген.

    Ранее сообщалось, что 9 июня на «Астана Арене» состоялся матч четвёртого тура отборочного этапа чемпионата мира-2026, в котором сборная Казахстана принимала команду Северной Македонии. 

    Исход встречи был решён в первом тайме: на 33-й минуте счёт открыл форвард хорватского «Хайдука» Александар Трайковски, выведя гостей вперёд.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают