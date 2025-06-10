Казахстан проиграл Северной Македонии в отборе на ЧМ-2026 по футболу

Исход встречи был решён в первом тайме: на 33-й минуте счёт открыл форвард хорватского «Хайдука» Александар Трайковски, выведя гостей вперёд.

Во второй половине встречи подопечные Магомеда Адиева предпринимали попытки отыграться, однако оборона соперника действовала надёжно. Арбитр компенсировал девять минут, но счёт на табло остался неизменным — 0:1 в пользу Северной Македонии.

Во втором тайме на 59-й минуте на поле вышел полузащитник алматинского «Кайрата» Дастан Сатпаев, однако результативными действиями отметиться не сумел.

Таким образом, сборная Казахстана потерпела минимальное поражение на домашнем поле.