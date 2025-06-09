LRT в Астане запустят в начале 2026 года - Женис Касымбек

Он сообщил, что в сентябре этого года уже планируется технический запуск.

- Дальше по регламенту от 3 до 6 месяцев должны быть пусконаладочные работы. Надеемся, что до конца этого года эти работы завершатся, ну, может, плюс минус январь - февраль. Но уже мы планируем, что к концу первого квартала пассажиры смогут пользоваться услугами, - сказал Женис Касымбек.

Ранее Китай отправил первые поезда LRT в Астану. Поставка первых двух составов в Астанe запланирована на июнь 2025 года.

Уже проложено 50% рельсов ЛРТ.

Ранее первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр прокомментировал вопрос запуска LRT в Астане.

Напомним, строительные материалы загорелись на стройке LRT. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горят строительные материалы на площади около 15 кв. м.