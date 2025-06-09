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    11:30, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    LRT в Астане запустят в начале 2026 года - Женис Касымбек

    Аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал вопрос запуска LRT в городе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    LRT
    Фото: City Transportation Systems

    Он сообщил, что в сентябре этого года уже планируется технический запуск.

    - Дальше по регламенту от 3 до 6 месяцев должны быть пусконаладочные работы. Надеемся, что до конца этого года эти работы завершатся, ну, может, плюс минус январь - февраль. Но уже мы планируем, что к концу первого квартала пассажиры смогут пользоваться услугами, - сказал Женис Касымбек.

    Ранее Китай отправил первые поезда LRT в Астану. Поставка первых двух составов в Астанe запланирована на июнь 2025 года.

    Уже проложено 50% рельсов ЛРТ.  

    Ранее первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр прокомментировал вопрос запуска LRT в Астане.

    Напомним, строительные материалы загорелись на стройке LRT. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горят строительные материалы на площади около 15 кв. м.

    Теги:
    ЛРТ Женис Касымбек Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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