50% рельсов ЛРТ проложили в Астане — как идет строительство

— В Астане продолжается реализация проекта легкорельсового транспорта. На сегодняшний день проложено 11 километров рельсового пути — это 50% от общей протяженности эстакадной части линии, — сообщили в CTS.

Строительство продолжается вблизи ключевых объектов — железнодорожного вокзала «Нурлы Жол», Международного аэропорта, Дома министерств и Республиканской главной мечети.

В настоящее время все строительные и инженерные работы ведутся в штатном режиме. Также идет подготовка инфраструктуры станций и систем электроснабжения.

Тестовый запуск легкорельсового транспорта в Астане запланирован на сентябрь 2025 года.

Ранее первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр прокомментировал вопрос запуска LRT в Астане.