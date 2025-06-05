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    12:57, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    50% рельсов ЛРТ проложили в Астане — как идет строительство

    Работы по укладке шпал и монтажу рельсов осуществляются на всех участках в соответствии с утвержденным графиком, передает агентство Kazinform со ссылкой на CTS.

    лрт
    Фото: CTS

    — В Астане продолжается реализация проекта легкорельсового транспорта. На сегодняшний день проложено 11 километров рельсового пути — это 50% от общей протяженности эстакадной части линии, — сообщили в CTS.

    Строительство продолжается вблизи ключевых объектов — железнодорожного вокзала «Нурлы Жол», Международного аэропорта, Дома министерств и Республиканской главной мечети.

    В настоящее время все строительные и инженерные работы ведутся в штатном режиме. Также идет подготовка инфраструктуры станций и систем электроснабжения.

    Тестовый запуск легкорельсового транспорта в Астане запланирован на сентябрь 2025 года.

    Ранее первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр прокомментировал вопрос запуска LRT в Астане.

     

    Теги:
    ЛРТ Транспорт Астана Строительство
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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