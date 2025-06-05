50% рельсов ЛРТ проложили в Астане — как идет строительство
Работы по укладке шпал и монтажу рельсов осуществляются на всех участках в соответствии с утвержденным графиком, передает агентство Kazinform со ссылкой на CTS.
— В Астане продолжается реализация проекта легкорельсового транспорта. На сегодняшний день проложено 11 километров рельсового пути — это 50% от общей протяженности эстакадной части линии, — сообщили в CTS.
Строительство продолжается вблизи ключевых объектов — железнодорожного вокзала «Нурлы Жол», Международного аэропорта, Дома министерств и Республиканской главной мечети.
В настоящее время все строительные и инженерные работы ведутся в штатном режиме. Также идет подготовка инфраструктуры станций и систем электроснабжения.
Тестовый запуск легкорельсового транспорта в Астане запланирован на сентябрь 2025 года.
Ранее первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр прокомментировал вопрос запуска LRT в Астане.