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    12:30, 30 Май 2025 | GMT +5

    Когда астанчане начнут ездить на поездах LRT

    Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр прокомментировал вопрос запуска LRT в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Роман Скляр
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Я абсолютно уверен, что в следующем году начнется уже тестовый запуск. Финансирование есть. В конце следующего года уже астанчане будут ездить, — сообщил он в кулуарах Акорды.

    По его словам, ранее аким города Женис Касымбек уже проводил пресс-тур по LRT для блогеров.

    Ранее Китай отправил первые поезда LRT в Астану. Поставка первых двух составов в Астанe запланирована на июнь 2025 года.

    Напомним, строительные материалы загорелись на стройке LRT. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горят строительные материалы на площади около 15 кв. м.

    Теги:
    ЛРТ Роман Скляр Транспорт Минтранспорта РК Поезда
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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