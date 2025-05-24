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    15:10, 24 Май 2025 | GMT +5

    LRT в столице на финишной прямой: в Китае отправили первые поезда в Астану

    В городе Таншань (КНР) состоялась церемония отгрузки первых двух составов LRT для города Астана.  Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    LRT
    Фото: City Transportation Systems

    С казахстанской стороны в церемонии принял участие председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Асылбек Дуйсебаев.

    Китайскую сторону представляли председатель Правления завода-изготовителя подвижного состава «CRRC Tangshan Co., Ltd» Чжоу Цюннянь и Генеральный директор компании-генподрядчика CRAEC Чжоу Хайвэй.

    ЛРТ
    Фото: City Transportation Systems

    На заводе в г. Таншань в рамках проекта в общем будет произведено 19 единиц подвижного состава. Современные четырёхсекционные беспилотные поезда четвёртого уровня автоматизации вмещают до 650 пассажиров каждый. Производство осуществляется на мощностях «CRRC Tangshan» — одного из крупнейших и старейших предприятий железнодорожной отрасли Китая, основанного в 1881 году.

    ЛРТ
    Фото: City Transportation Systems

    Поставка первых двух составов в г. Астана запланирована на июнь 2025 года. Оставшиеся 17 единиц будут поставлены до конца текущего года. Начало тестовой эксплуатации линии запланировано в сентябре.

    ЛРТ
    Фото: City Transportation Systems

    В настоящее время завершена большая часть строительных работ по проекту LRT в Астане. Продолжается укладка путей, монтаж фасадов станций, покраска опор и балок эстакады, подключение внешних инженерных сетей, благоустройство подэстакадной зоны и строительство депо.

    Ранее сообщалось, сколько будет стоить проезд на LRT в Астане. В сентябре планируется начать тестовую эксплуатацию LRT в Астане.

    Теги:
    ЛРТ Китай Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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