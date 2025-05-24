LRT в столице на финишной прямой: в Китае отправили первые поезда в Астану

С казахстанской стороны в церемонии принял участие председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Асылбек Дуйсебаев.

Китайскую сторону представляли председатель Правления завода-изготовителя подвижного состава «CRRC Tangshan Co., Ltd» Чжоу Цюннянь и Генеральный директор компании-генподрядчика CRAEC Чжоу Хайвэй.





Фото: City Transportation Systems

На заводе в г. Таншань в рамках проекта в общем будет произведено 19 единиц подвижного состава. Современные четырёхсекционные беспилотные поезда четвёртого уровня автоматизации вмещают до 650 пассажиров каждый. Производство осуществляется на мощностях «CRRC Tangshan» — одного из крупнейших и старейших предприятий железнодорожной отрасли Китая, основанного в 1881 году.

Фото: City Transportation Systems

Поставка первых двух составов в г. Астана запланирована на июнь 2025 года. Оставшиеся 17 единиц будут поставлены до конца текущего года. Начало тестовой эксплуатации линии запланировано в сентябре.

Фото: City Transportation Systems

В настоящее время завершена большая часть строительных работ по проекту LRT в Астане. Продолжается укладка путей, монтаж фасадов станций, покраска опор и балок эстакады, подключение внешних инженерных сетей, благоустройство подэстакадной зоны и строительство депо.

Ранее сообщалось, сколько будет стоить проезд на LRT в Астане. В сентябре планируется начать тестовую эксплуатацию LRT в Астане.