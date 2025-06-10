Когда средний коридор становится большим. О чем договорились Астана и София

Важная ниша

Последние несколько месяцев стали богатыми на встречи с европейскими лидерами. В марте Казахстан с официальным визитом посетила Президент Словении Наташа Пирц-Мусар. В апреле прошел саммит С5+ЕС в Самарканде. В мае состоялись неформальный саммит Организации тюркских государств в Венгрии и официальный визит в нашу страну Председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони, принявшей участие в первом саммите «Центральная Азия – Италия».

Текущая неделя не менее насыщенна. После переговоров с Президентом Болгарии Руменом Радевым ожидается официальный визит в Казахстан Премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Очевидно, что в условиях геополитической турбулентности, рецидивов блокового мышления и экономической фрагментации мира - именно прагматика управляет многими политическими процессами.

Глобализация трещит по всем швам, а государства и бизнес в этих условиях ищут пути, которые позволят им обойти конфликтные зоны с наименьшими потерями, выстроить новые торговые цепочки и эффективные логистические связи.

Казахстан в этом плане занимает важную нишу, о чем говорит и интенсивность контактов на внешнеполитическом треке и, главное – их результативность. Переговоры с Президентом Болгарии не стали исключением.

Фото: Ақорда

Ключевые партнеры

Время для визита было выбрано символично: на прошлой неделе исполнилось 33 года с момента установления дипломатических отношений между нашими государствами.

– Болгария – один из важнейших партнеров Казахстана в Европе, с которым нас связывают глубокие политические и экономические узы. Наше двустороннее сотрудничество демонстрирует стабильную динамику в самых разных сферах, - подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев.

Президент Болгарии Румен Радев - человек в прошлом военный и, наверное, как и все военные – прямолинеен. Было заметно, что если он говорит комплиментарно, то это продиктовано не протоколом. Его слова шли как будто от сердца.

– Болгария высоко ценит укрепление традиционно теплых и плодотворных связей между нашими странами и народами. Мы считаем Казахстан ключевым и приоритетным партнером в Центральной Азии. Ваши успехи за эти годы вызывают восхищение: стремительный экономический рост, прорывы в инновациях, науке, образовании и высоких технологиях. Вчера я посетил национальный космический центр. Ваши достижения произвели на меня глубокое впечатление, – отметил Румен Радев.

Фото: Ақорда

Акцент на экономике

Конечно, если говорить об экономических отношениях, Астана и София демонстрируют сравнительно скромные показатели. В нашей стране работает около 60 компаний с болгарским участием, а взаимный товарооборот хотя и вырос в четыре раза, составил 375 млн долларов в прошлом году.

Причем, что характерно – основные цифры формирует экспорт казахстанской нефти, который достиг в 2024 году рекордных показателей – вырос в 48 раз до 242,2 млн. долларов.

Тем не менее, развитие отношений идет по нарастающей. В настоящее время прорабатываются совместные проекты на сумму свыше 117 млн долларов с созданием новых рабочих мест.

Для активизации партнерства Президент Казахстана предложил создать Казахско-болгарский деловой совет.

Эксперты, комментирующие итоги визита настроены оптимистично.

- Акцент в ходе переговоров на высшем уровне был сделан на углублении торгово-экономического сотрудничества, приобретающего все большую актуальность в условиях меняющейся международной среды. Подписанные в ходе переговоров меморандумы о взаимопонимании между министерствами транспорта по развитию Среднего коридора, а также между торговыми палатами двух стран свидетельствуют о наращивании торгового взаимодействия, - отметил ведущий эксперт Отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК Али Мухамбет.

Транзитный каркас взаимной торговли

Такие проекты как Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут (ТМТМ) получают все большее внимание.

Если изучить содержание переговоров на высшем уровне, которые проводил Казахстан с лидерами государств Евросоюза, нет ни одной встречи, где не звучал бы вопрос транспортной связанности.

Фото: Luka Koper

Казахстан и Болгария лишь подтверждают это правило. Стороны договорились проработать вопрос о присоединении болгарских морских портов Бургаса и Варны к проекту ТМТМ.

Президент Казахстана предложил создать в рамках казахско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству рабочую группу по сотрудничеству в транспортно-логистической сфере.

И здесь есть над чем поработать. Потенциал маршрута сегодня реализован едва ли на половину, хотя динамика его развития впечатляет. В 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос более чем на 60%, достигнув 4,5 млн тонн. Но задачи стоят еще более амбициозные: к 2027 году планируется увеличить эти цифры до 10 млн тонн.

Фото: Акорда

- Мы стремимся расширять грузоперевозки по этому маршруту и приветствуем присоединение BMF Port Burgas – ключевого логистического центра на Черном море – к Среднему коридору, – сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на бизнес-форуме «Казахстан – Болгария».

Это, по мнению Главы государства, первое ключевое направление, призванное раскрыть новые возможности экономического взаимодействия.

Новые инициативы

В выступлении Президента Казахстана на бизнес-форуме говорилось о сферах, которые могут быть привлекательными для инвесторов.

Например, устойчивая энергетика. Казахстан демонстрирует опережающие темпы развития в области ВИЭ. В то же время прилагает усилия по увеличению добычи газа, проводя геологоразведочные работы и участвуя в международных проектах.

- Будучи мировым лидером по добыче урана, наша страна начала процесс строительства атомных станций, которые должны увеличить наши энергетические мощности, что в свою очередь положительно скажется на нашем экономическом сотрудничестве, – подчеркнул Глава нашего государства.

Еще одно направление – развитие агробизнеса.

- Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с болгарскими партнерами в производстве мясной и молочной продукции, меда, растительных масел. Приветствуем интерес компании Lekkerbek к инвестированию в мясопереработку в Шымкенте. Данный проект позволит внедрить современные технологии и повысить экспортный потенциал региона, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Есть значительные возможности для сотрудничества в фармацевтическом секторе, в сфере искусственного интеллекта и цифровой трансформации, где Болгария добилась определенных успехов. Это может стать основой для взаимных обменов в этой области.

- Создание новых инициатив в таких сферах, как энергетика, логистика, цифровизация, здравоохранение и сельское хозяйство откроет дорогу для дальнейшего укрепления связей между Центральной Азией и Европой. Кроме того, эти меры создадут возможности для развития предпринимательства на всех уровнях и приведут к появлению новых рабочих мест в Казахстане, что станет существенным долгосрочным вкладом в экономическое благосостояние страны, - подчеркнул ведущий эксперт КИСИ Али Мұхамбет.

Добрые традиции

Казахстан и Болгария – страны, которые исторически и ментально близки друг другу. У нас общее советское прошлое, схожее мировоззрение и, как подчеркивали главы государств, наши позиции по многим глобальным вопросам совпадают, а поддержка взаимных инициатив уже стала доброй традицией.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

- История болгарско-казахстанских отношений демонстрирует взаимную солидарность и многогранное взаимодействие на глобальной арене. К примеру, Болгария поддержала ключевые международные инициативы Казахстана, включая его председательство в ОБСЕ и вступление в ВТО. В ответ Казахстан, в числе прочего, поддержал Болгарию при ее избрании в Совет по правам человека ООН, - отметил ведущий эксперт КИСИ Али Мухамбет.

Есть культурные скрепы – на казахстанской земле проживает пятое поколение болгар. В Софии одной из улиц присвоено имя Астана и, кстати, уже в скором времени в нашей столице появится улица, названная в честь Софии.

Подводя итоги визита, можно сказать, что у Казахстана и Болгарии есть немало точек соприкосновения. Это не только взаимная прагматика в экономической сфере, но и комплементарность, что означает взаимное соответствие, когда страны и люди органично дополняют друг друга.