Стало известно имя нового генсека ТюркПА

– В соответствии с регламентом ТюркПА, кандидатуру на должность генерального секретаря должна выдвигать азербайджанская сторона. На заседании Совета Ассамблеи была утверждена кандидатура господина Рамиля Гасанова, предложенная Азербайджаном, – заявил модератор пленарного заседания, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

По итогам голосования данная кандидатура была единогласно поддержана.

Рамиль Гасанов приступит к исполнению своих обязанностей с 15 октября 2025 года.

Также заместителем Генерального секретаря ТюркПА был избран Мухаммед Алпер Хаяли.

Были также избраны несколько заместителей председателей комиссий ТюркПА. Заместителем председателя Комиссии по вопросам образования, культуры, социальной и гуманитарной сферам стала депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Гунай Афандиева. Заместителем председателя Комиссии по экономическому сотрудничеству избрана депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Шолпон Султанбекова.

Отметим, что по итогам сегодняшнего пленарного заседания председательство в ТюркПА перешло от Азербайджана к Казахстану, а также была принята Астанинская декларация.

Кроме того, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев встретился со спикерами парламентов стран – членов ТюркПА.