Президент провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА

– Парламентская ассамблея – очень важная политическая структура. Казахстан полностью поддерживает эту Организацию. Я десять лет работал Председателем Сената, активно участвовал в развитии межпарламентских связей и, в целом, хорошо знаю деятельность законодательных органов. Благодаря совместным усилиям Парламентской Ассамблеи с каждым годом крепнет тюркская солидарность. Это весьма позитивная тенденция, она ведет к росту международного авторитета и влияния всего тюркского мира. Самое главное, наши страны объединяет общее стремление к сближению. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества между тюркскими народами, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Президент заявил, что наша страна поддерживает инициативы Парламентской ассамблеи и готова внести свою лепту в тюркскую интеграцию.

– Казахстан является одним из основателей Организации тюркских государств. Мы считаем, что эта структура оказывает особое влияние на экономическое, культурное и гуманитарное развитие наших стран. По нашему мнению, ее потенциал должен быть использован во имя достижения общих целей наших народов. В прошлом году Казахстан председательствовал в Организации тюркских государств. Под девизом «TURKTIME» мы реализовали ряд важных проектов. Было организовано около 100 мероприятий, которые придали импульс углублению тюркской интеграции. В Астане прошли V Всемирные игры кочевников, которые ознакомили мир с цивилизацией Великой степи. Историческим событием можно назвать утверждение единого варианта тюркского алфавита, - добавил Глава государства.

Фото: Акорда

Он напомнил, что принято решение о назначении Постоянных представителей в Организации тюркских государств, а также расширились связи в сферах торговли и экономики, энергетики, финансов и инвестиций.

– Эффективно осуществляет свою деятельность Тюркский инвестиционный фонд. Все эти важные шаги укрепят тюркскую интеграцию. Мы высоко оцениваем результаты саммитов Организации тюркских государств и уделяем большое внимание качественной реализации достигнутых договоренностей. Недавняя неформальная встреча глав государств в Венгрии была продуктивной. Казахстан неизменно заинтересован в продолжении этой позитивной тенденции. В этой связи я предложил провести следующий саммит в священном Туркестане, – отметил Президент.

Фото: Акорда

Президент остановился на комплексных политических и социально-экономических реформах, реализованных в Казахстане за последние годы.

– На всенародном референдуме были одобрены поправки в Конституцию, осуществлен переход на новую систему, основанную на принципе «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Президентское правление ограничено одним семилетним сроком. Расширены полномочия Парламента, возросла ответственность Правительства. Усовершенствована система защиты прав человека. Создан Конституционный суд. Началось глубокое обновление местного самоуправления. С этого года все районные акимы страны будут избираться населением напрямую. 90 процентов депутатов областных и районных маслихатов избираются по одномандатным округам, то есть прямым голосованием. Таких масштабных изменений в общественно-политической жизни нашей страны еще не было, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Глава государства назвал конечной целью строительство Справедливого Казахстана, основанного на принципе «Закон и Порядок».

– Неотъемлемой частью этой идеи является реализация концепции «Таза Қазақстан». Она направлена не просто на обеспечение чистоты, но и на обновление образа жизни и ценностей нашего народа. Во время встреч с населением, особенно с молодежью, я всегда говорю, что будущее нашей страны – в руках подрастающего поколения. И это действительно так. Поэтому призываю молодежь быть сознательной, умной, открытой, светской и ответственной, – сказал Президент.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев также проинформировал участников встречи об основных направлениях экономических преобразований в Казахстане.

– В 2024 году ВВП нашей страны достиг 290 млрд долларов, а в пересчете на душу населения этот показатель составил 14 тыс. долларов. Однако нам предстоит решить еще немало проблем, для чего предпринимается целый ряд конкретных мер. В настоящее время ведется активная работа по реализации крупных инфраструктурных проектов, масштабной цифровизации, внедрению искусственного интеллекта, комплексной поддержке сельского хозяйства, повышению потенциала транспортно-логистической сферы. В этом году ожидается рост экономики более чем на 5 процентов. Для достижения этих целей очень важно укреплять эффективное сотрудничество с тюркскими странами, – подчеркнул Глава государства.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что полностью поддерживает инициативу о проведении в Астане заседания ТюркПА на тему «TURKTIME: роль парламентской дипломатии». По его словам, в условиях современных вызовов особенно важно укреплять взаимодействие.

– Казахстан придает особое значение межпарламентским связям между братскими странами и народной дипломатии. Можно констатировать, что Парламентская ассамблея тюркских государств – авторитетная международная организация и уникальная структура, позволяющая углублять наше сотрудничество. Ваша совместная работа в рамках Организации имеет большое значение, – подчеркнул он.

В завершение своего выступления Президент отметил, что данная встреча еще раз наглядно продемонстрировала общность целей, важность сохранения и укрепления единства стран тюркского мира.

– Казахстан полностью поддерживает парламентскую дипломатию тюркских государств. В согласии мы благополучно преодолеем эти неспокойные времена и дадим большой импульс развитию наших экономик, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

В мероприятии приняли участие спикеры парламентов стран – участниц ТюркПА.