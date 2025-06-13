Почти 20 млн тенге выплатили семье девочки, пострадавшей в ДТП с автобусом в Астане

В компании пояснили, что выплата произведена в рамках обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами. Ответственность автобусного парка была застрахована в СК «Евразия».

С учетом того, что ребенку предстоит длительное лечение, реабилитация и последующее протезирование, страховая компания приняла решение перечислить средства в полном объеме, не дожидаясь полного пакета документов, предусмотренного законодательством, в том числе справки об инвалидности.

- По закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, при получении в ДТП инвалидности ребёнку установлена выплата в размере 5 000 МРП, или 19 660 000 тенге. Чтобы получить справку об инвалидности в Казахстане, необходимо пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ), что потребует значительного времени. Все необходимые подтверждающие документы будут приобщаться к выплатному делу по мере поступления, - сообщили в СК «Евразия».

В компании также напомнили, что после страхового случая была организована горячая линия для пассажиров пострадавшего автобуса и их представителей. Всем обратившимся предоставили необходимые разъяснения и консультации по вопросам получения страховых выплат в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что семье девочки, потерявшей обе ноги в результате аварии автобуса в столице, акимат Астаны предоставит жилье, а также ребенку назначат пособие.

Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло.

В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трое человек госпитализировали, в том числе девочку, 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать ноги.

Водителя автобуса, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, задержали.