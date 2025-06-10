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    19:06, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Стало известно, какую квартиру получит семья девочки, пострадавшей в ДТП с автобусом в Астане

    Семья девочки, пострадавшей в ДТП с автобусом, получит четырехкомнатную квартиру в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Стало известно какую квартиру получит семья пострадавшей в ДТП девочки
    Фото: акимат Астаны

    В соответствии с поручением Главы государства акимат города Астаны совместно с частным спонсором передал семье сертификат на четырёхкомнатную квартиру в новом жилом комплексе в Астане.

    ЖК будет сдан в октябре текущего года. Далее строительная организация также окажет содействие в ремонте и обустройстве квартиры.

    Ранее сообщалось также о других мерах поддержки, которые сейчас реализуются.

    Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло.

    В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Троих человек госпитализировали, в том числе девочку 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать нижние конечности.

    Теги:
    Пострадавшие ДТП Квартиры Автобус Астана Авария
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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