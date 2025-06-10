Стало известно, какую квартиру получит семья девочки, пострадавшей в ДТП с автобусом в Астане
Семья девочки, пострадавшей в ДТП с автобусом, получит четырехкомнатную квартиру в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
В соответствии с поручением Главы государства акимат города Астаны совместно с частным спонсором передал семье сертификат на четырёхкомнатную квартиру в новом жилом комплексе в Астане.
ЖК будет сдан в октябре текущего года. Далее строительная организация также окажет содействие в ремонте и обустройстве квартиры.
Ранее сообщалось также о других мерах поддержки, которые сейчас реализуются.
Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло.
В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Троих человек госпитализировали, в том числе девочку 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать нижние конечности.