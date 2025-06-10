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    11:53, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    ДТП с автобусом в Астане: пострадавшая девочка будет получать госпособие

    8-летняя девочка, лишившаяся ног после ДТП в Астане, будет получать госпособие. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Виктория Шегай на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп с автобусом, пострадавшая девочка
    Фото: Kazinform

    - В части ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка, в этом направлении работает сейчас преимущественно Министерство здравоохранения, сейчас ей оказывается оперативная медицинская помощь. По завершению процедур, необходимых по реабилитации и оказанию медицинской помощи ребенку, при установлении инвалидности будет полагаться государственное пособие из республиканского бюджета, - сказала Виктория Шегай.

    Матери девочки будет полагаться пособие по уходу за ребенком с инвалидностью.

    Размер выплат вице-министр не назвала, отметив, что он будет зависеть от индивидуальной установленной степени утраты стойкой трудоспособности.

    Ранее сообщалось, что семье девочки, потерявшей обе ноги в результате аварии автобуса в столице, акимат Астаны предоставит жилье.

    Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло.

    В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трое человек госпитализировали, в том числе девчочку, 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать ноги.

    Водителя автобуса, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, задержали.


    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК ДТП Дети
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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