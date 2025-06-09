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    12:07, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Семье девочки, лишившейся ног после ДТП в Астане, предоставят жилье

    Семье девочки, потерявшей обе ноги в результате аварии автобуса в столице, акимат Астаны предоставит жилье. Об этом сообщил аким города Женис Касымбек в кулуарах Акорды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    жилье
    Фото: Kazinform

    — К этой девочке, ее семье не раз ездили мои коллеги, в том числе мой заместитель. Вчера посетил детский омбудсмен. Сегодня мой заместитель снова посетит. Что касается помощи, то страховка составила около 20 млн тенге, а акимат выплатил 10 млн тенге. Планируем дополнительно выплатить 10 млн тенге. Также решаем вопрос жилья. Официально об этом заявляем, что вопрос жилья будет решен, — сказал Женис Касымбек. 

    Аким добавил, что причину ДТП и виновных определит следствие. 

    — Насколько я понимаю, водитель этого автобуса, имеет большой опыт, давно работает в этой сфере, в этой компании, находится под следствием. Еще раз прошу вас дождаться завершения следствия. Определят причину и ответственных за это происшествие, — отметил он.

    Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло.
    В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трое человек госпитализировали, в том числе девчочку 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать нижние конечности.

    Водителя автобуса, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, задержали.

    Теги:
    ДТП Женис Касымбек Астана Жилье
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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