Обновлены правила выкупа и строительства арендного жилья в Казахстане

Изменения касаются мониторинга и реализации жилья гражданам Казахстана. В обновленной редакции уточнены несколько пунктов.

Для выкупа очередниками кредитного жилья местного исполнительного органа (МИО) Отбасы банк будет финансироваться в пределах возможностей республиканских и местных бюджетов:

сроком на 25 лет по ставке вознаграждения 1% годовых для предоставления предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более 2% годовых ;

годовых для предоставления предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более ; сроком на 20 лет по ставке вознаграждения 1% годовых для предоставления предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более 5% годовых.

Кроме того, Отбасы банк предусматривает кредитование на приобретение жилья за пределами столицы, городов республиканского значения и областных центров на первичном и вторичном рынках за счет возвратных средств, но не менее 2 000 займов ежегодно.

Также в главе «Порядок предоставления финансирования из средств АО „Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» или облигационным заимствованием на рыночных условиях для выкупа государственных ценных бумаг местных исполнительных органов» несколько пунктов также изложены в новой редакции.

Указывается, что для получения нужного объема финансирования МИО АО «Казахстанская жилищная компания» привлекает средства на рыночных условиях для последующего предоставления облигационных займов на выкуп арендного жилья и подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры, соответствующей целям Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы.

— Периодичность выплаты вознаграждения по облигационным займам составляет один раз в год. Погашение основного долга предусмотрено в конце срока займа, — говорится в документе.

Жилье, приобретаемое по этим правилам, должно соответствовать не ниже IV классу комфортности согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Максимальная площадь — 80 квадратных метров с допустимым отклонением не более 5%.

Если приобретается жилье с площадями, превышающими допустимое отклонение, при финансировании затрат на их приобретение осуществляется за счет средств местного бюджета.

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры включает системы электроснабжения (в том числе подстанции 10/0,4кВ), теплоснабжения, инженерные сети водо-, газоснабжения (в пределах границ (черты) населенных пунктов), водоотведения (канализации), телефонизации, инженерные сооружения, благоустройство и внутриквартальные проезды.

Для городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей финансирование за счет ГЦБ одного квадратного метра общей площади жилища (квартиры) в чистовой отделке (без стоимости инженерных сетей) приобретение жилья определяется в размере 80% от УПСС по крупнопанельному жилому дому соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборниках укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, утвержденных на текущий год с учетом нормативных затрат на организацию и управление строительством, сметной прибыли и непредвиденных работ и затрат.

Остальная часть софинансируется из местного бюджета. При этом для расчета целевого индикатора одной единицы жилья принимается средняя площадь квартиры 60 квадратных метров.

Также допускается приобретение жилья в областных центрах, городах республиканского значения и столице в многоэтажных жилых домах в объеме не более 50% от общего количества квартир.

Финансирование строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры за счет средств ГЦБ осуществляется в рамере 90% от договора по закупкам стоимости, либо сметной стоимости за вычетом затрат на проектно-изыскательские работы.

Все, что превышает эти лимиты, покрываются за счет средств местного бюджета.

Фото: акимат Павлодарской области

Арендное жилье с правом выкупа реализуется единым оператором гражданам Казахстана и кандасам, состоящим в очереди на жилье в единой республиканской электронной базе и базе «Центр обеспечения жилищем».

Если есть свободное арендное жилье, оператор направляет Отбасы банку уведомление с данными об объектах. Банк размещает объявление на своем сайте в течение 10 рабочих дней, после чего начинается прием заявок на конкурсный отбор.

Срок приема заявок на распределение арендного жилья с правом выкупа составляет 20 календарных дней.

После этого Отбасы банк в течение трех рабочих дней производит отбор граждан РК, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», по дате постановки на учет нуждающихся и предоставляет Единому оператору сформированный список лиц, прошедших отбор.

Предоставление арендного жилья с правом выкупа и отношения с арендаторами регулируются договорами и внутренними документами Единого оператора.

Также Единым оператором реализуется арендное жилье с правом выкупа на основании соответствующих меморандумов (соглашений) с государственными и негосударственными юридическими лицами.

— Согласно меморандумам (соглашениям) с государственными юридическими лицами, арендное жилье реализуется гражданам, состоящим в очереди на жилье, в том числе служащим государственных юридических лиц и работникам их подведомственных организации и учреждений на основании предоставленных списков государственными юридическими лицами, состоящим в очереди на жилье по месту нахождения арендного жилья, — говорится в документе.

При этом реализация проектов арендного жилья с правом выкупа по соответствующим меморандумам (соглашениям) с негосударственными юридическими лицами осуществляется для физических и юридических лиц в моногородах или иных населенных пунктах, за исключением областных центров, городов республиканского значения и столицы республики.

Также при заключении меморандумов (соглашений) с негосударственными юридическими лицами Единый оператор обеспечивает реализацию не менее 15% арендного жилья очередникам МИО, являющихся работниками негосударственного юридического лица или совместно проживающими с ними членами их семей.

Согласно установленному порядку, негосударственное юридическое лицо предоставляет Единому оператору списки своих работников, состоящих на учете на получение жилья. Проверка факта постановки на учет нуждающихся в жилье осуществляется Отбасы банком с помощью его информационного портала.

Также в случае отсутствия достаточного количества очередников МИО среди работников негосударственного юридического лица или совместно проживающих с ними членов их семей реализация осуществляется Единым оператором среди всех нуждающихся в жилище по месту нахождения арендного жилья.

Списки очередников на жилье по месту нахождения арендного жилья предоставляет Отбасы банк на основании результатов отбора.

Единый оператор приобретает арендное жилье в соответствии с внутренними документами и законодательством о закупках как в завершенных, так и в строящихся объектах в рамках законодательства о долевом участии в жилищном строительстве.

При этом Единый оператор размещает информацию о потребности в приобретении арендного жилья по регионам на информационном ресурсе Единого оператора.

Указывается, что ценовой параметр за один квадратный метр приобретаемого жилья в чистовой отделке не должен превышать нормативы предельной стоимости строительства (НПСС) крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, ежегодно утверждаемом уполномоченным органом.

Единый оператор увеличивает цену одного квадратного метра приобретаемого жилья с применением налога на добавленную стоимость в НПСС.

При отсутствии нормативов предельной стоимости строительства для крупнопанельного жилого дома до 5 этажей включительно или свыше 5 этажей используются утвержденные НПСС для 5 или 9-этажного для крупнопанельного жилого дома.

При отсутствии НПСС на текущий период стоимость реализации одного квадратного метра жилья определяется путем индексации стоимости последнего утвержденного НПСС через индексы стоимости для строительства по каждому региону в соответствии с нормативной документацией, регламентирующей порядок ценообразования, утверждаемый уполномоченным органом.

Распределение объемов приобретения арендного жилья формируется Единым оператором по регионам на основании данных единой республиканской электронной базы, электронной базы «Центр обеспечения жилищем» пропорционально количеству граждан, состоящих в очереди на жилье, а также с учетом обязательств по заключенным меморандумам (соглашениям) с негосударственными юридическими лицами и утвержденному бюджету Единого оператора на приобретение жилья.

В случае отсутствия предложений от частных застройщиков по регионам распределение объемов приобретения арендного жилья в последующем формируется Единым оператором с учетом предложений потенциальных поставщиков, полученных в рамках маркетинговых исследований посредством информационной системы «Жилищный портал» Единого оператора.

Новые правила вступают в силу с 22 июня 2025 года.