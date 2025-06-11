Когда экс-главу Астана LRT Талгата Ардана экстрадируют в Казахстан

– Как вам известно, Талгат Ардан был задержан в Турции. В настоящее время он находится под стражей в Турции. В Астану он пока не доставлен. Мы направили необходимые документы турецкой стороне. Они рассматривают их и примут решение. Когда именно он будет экстрадирован в Казахстан, пока неизвестно. Вопрос экстрадиции регулируется законодательством Турции. Мы не можем требовать от турецкой стороны срочных действий. Это суверенное государство, и оно рассматривает это дело в рамках своих законов, – рассказал заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса.

Напомним, Талгат Ардан, экс-глава ТОО «Астана LRT», ранее был заочно осуждён судом Астаны к 9 годам лишения свободы по статьям 189 ч.4 и 361 ч.4 Уголовного кодекса РК за хищение средств и злоупотребление должностными полномочиями.



Он был освобожден от должности председателя правления компании в 2017 году.



В конце 2019 года сообщалось о хищении миллиардов тенге должностными лицами. Пятеро подсудимых находятся в СИЗО с 2019 года. Еще двое обвиняемых — под домашним арестом и подпиской о невыезде. Бывший замакима столицы Канат Султанбеков до сих пор числится в розыске.



О задержании Талгата Ардана в турецком городе Анталья сообщили в КНБ РК.



