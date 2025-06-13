Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»

Заслушан отчет председателя правления Фонда Нурлана Жакупова о ходе реализации поручений Главы государства по вводу крупных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Внимание уделено ключевым финансовым и производственным показателям Фонда и проводимой работе по совершенствованию процесса закупок.

Руководство «Самрук-Қазына» доложило Совету директоров о реализации 46 инвестиционных проектов в нефтегазовом, нефтехимическом, энергетическом, транспортно-логистическом, горнорудном и других секторах. Освоение средств по ним за 4 месяца текущего года составило 98%.

В текущем году введены в эксплуатацию 5 проектов на общую сумму порядка 355 млрд тенге.

Запущен в работу контейнерный хаб в порту Актау. На объекте обеспечена возможность приема железнодорожных составов, обработки грузов и их дальнейшей отправки морским транспортом. Крупнейший в акватории Каспийского моря контейнерный хаб позволит увеличить объем грузоперевозок и укрепить позиции Казахстана на международных маршрутах.

Сдан в эксплуатацию международный логистический терминал Zhetysu проектной мощностью 115 тыс. ДФЭ (двадцатифутовых контейнеров) в Алматы. Проект, реализованный совместно с портом Сиань (КНР), усилит транспортную связанность Казахстана с Китаем и странами Европы.

Завершены работы по модернизации завода CASPI BITUM в Актау с увеличением мощности на 50% – до 750 тыс. тонн битума в год.

Построен высокотехнологичный научный центр инфекционных болезней в Алматы на 350 койко-мест.

На стадии завершения – строительство опреснительного завода в Кендерли, на объекте ведутся пуско-наладочные работы и настройка оборудования.

Кроме того, с опережением графика завершено строительство линейной части магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал» протяженностью 302,4 км в области Жетісу и начаты ранние строительные работы по проектам газосепарационного комплекса для производства полиэтилена и второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент».

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил руководству «Самрук-Қазына» и профильным министерствам обеспечить своевременную реализацию инвестиционных проектов и дальнейшее совершенствование механизмов поддержки отечественных товаропроизводителей.

Ранее сообщалось, что Фонд «Самрук-Қазына» проходит государственный аудит.