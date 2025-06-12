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    14:40, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Фонд «Самрук-Қазына» проходит государственный аудит

    Результаты государственного аудита будут обнародованы в конце июня, об этом сообщил председатель правления фонда Нурлан Жакупов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нұрлан Жақыпов
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    - Да, в настоящее время Высшая аудиторская палата проводит государственный аудит деятельности фонда «Самрук-Казына». Работа завершится в конце июня. Результаты аудита палата направит в Правительство и Парламент, - заявил Нурлан Жакупов на брифинге в Астане.

    Глава фонда также добавил, что дополнительная информация по итогам аудита будет предоставлена позже.

    Ранее Нурлан Жакупов развеял миф о влиянии фонда «Самрук-Казына» на экономику Казахстана. По его словам, доходы «Самрук-Казына» за тот же период составили 16,5 трлн тенге. Это лишь 12% от ВВП, и это не доля ВВП, а просто сопоставление объемов доходов.

     

    Теги:
    Высшая аудиторская палата РК Аудит ФНБ «Самрук Казына» Госаудит
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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