Фонд «Самрук-Қазына» проходит государственный аудит

- Да, в настоящее время Высшая аудиторская палата проводит государственный аудит деятельности фонда «Самрук-Казына». Работа завершится в конце июня. Результаты аудита палата направит в Правительство и Парламент, - заявил Нурлан Жакупов на брифинге в Астане.

Глава фонда также добавил, что дополнительная информация по итогам аудита будет предоставлена позже.

Ранее Нурлан Жакупов развеял миф о влиянии фонда «Самрук-Казына» на экономику Казахстана. По его словам, доходы «Самрук-Казына» за тот же период составили 16,5 трлн тенге. Это лишь 12% от ВВП, и это не доля ВВП, а просто сопоставление объемов доходов.