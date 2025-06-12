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    13:15, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Нурлан Жакупов развеял миф о влиянии фонда «Самрук-Казына» на экономику Казахстана

    Сегодня, 12 июня, на брифинге в Астане председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов развеял миф о высокой доле фонда в экономике, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нурлан Жакупов
    Фото: пресс-служба Правительства

    - Существует миф, что «Самрук-Казына» якобы составляет 50–60% ВВП. Это не так, - отметил он. - Что такое ВВП? Любая энциклопедия (или ChatGPT) скажет: это совокупная стоимость всех товаров, услуг и работ, произведенных на территории страны за определенный период. ВВП Казахстана в 2024 году составил 134 триллиона тенге, - сказал Нурлан Жакупов.

    По его словам, доходы «Самрук-Казына» за тот же период составили 16,5 триллиона тенге. Это лишь 12% от ВВП, и это не доля ВВП, а просто сопоставление объемов доходов.

    Ранее сообщалось, что депутат потребовал реформировать фонд «Самрук-Казына». 

     - Высокая концентрация активов (до 50% ВВП) в рамках одного фонда и отсутствие своевременного внешнего аудита приводят к системной неэффективности и стагнации управления. Анализ рентабельности ключевых активов фонда, таких как АО «КазМунайГаз», АО «Қазақстан темiр жолы», АО «KEGOC», говорят о снижении финансовых показателей и увеличении долговой нагрузки при отсутствии прозрачных стратегий трансформации, - заявил в своем депутатском запросе мажилисмен Адиль Жубанов.

     

    Теги:
    Экономика ФНБ «Самрук Казына»
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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