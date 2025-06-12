Нурлан Жакупов развеял миф о влиянии фонда «Самрук-Казына» на экономику Казахстана

- Существует миф, что «Самрук-Казына» якобы составляет 50–60% ВВП. Это не так, - отметил он. - Что такое ВВП? Любая энциклопедия (или ChatGPT) скажет: это совокупная стоимость всех товаров, услуг и работ, произведенных на территории страны за определенный период. ВВП Казахстана в 2024 году составил 134 триллиона тенге, - сказал Нурлан Жакупов.

По его словам, доходы «Самрук-Казына» за тот же период составили 16,5 триллиона тенге. Это лишь 12% от ВВП, и это не доля ВВП, а просто сопоставление объемов доходов.

Ранее сообщалось, что депутат потребовал реформировать фонд «Самрук-Казына».