Автопром Казахстана нарастит выпуск до 149 тысяч машин в год

Рост обеспечила реализация нескольких проектов, среди которых строительство мультибрендового завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы. Здесь будут собирать автомобили Chery, Haval и Changan. В проект инвестировано 202 млрд тенге, планируется выпускать до 120 тысяч авто в год и создать свыше 3,6 тысячи рабочих мест. Ожидаемый мультипликативный эффект - развитие предприятий по производству автокомпонентов. Также в Костанае строится завод KIA Казахстан мощностью 70 тысяч автомобилей в год. Инвестиции составляют 90 млрд тенге, а будущий штат - 1,5 тысячи человек. Завод усилит позиции региона как центра автомобилестроения.



Что касается смежных производств, то в индустриальной зоне Алматы начало функционировать предприятие Almaty Autoparts Production. Оно выпускает до 100 тысяч комплектов автомобильных сидений в год. Их поставляют для моделей Hyundai и планируются к использованию на новых предприятиях.

Фото: Primeminister.kz

Госполитика поддержки машиностроения, в том числе автопрома, реализуется через создание инвестиционных кластеров. Из 17 крупных проектов, формирующих индустриальный каркас экономики, 9 курирует Министерство промышленности и строительства.



В целом, устойчивое развитие отечественного автопрома обеспечивается за счет привлекаемых инвестиций и курса на локализацию.



По данным ведомства, в 2023 году в машиностроение привлечено 115 млрд тенге инвестиций в основной капитал. В 2024 году этот показатель вырос более чем в два раза и составил 282 млрд тенге. За I квартал 2025 года объем привлеченных инвестиций достиг 55 млрд тенге, тогда как за аналогичный период 2024 года было вложено 33 млрд тенге.

Фото: Primeminister.kz

В целом, в рамках Комплексного плана по развитию машиностроительной отрасли на 2024 - 2028 г.г. предусмотрено финансирование в размере 1,4 трлн тенге из республиканского бюджета и 1,3 трлн тенге из внебюджетных источников.

В отрасли машиностроения в Казахстане работает сегодня более 4 тысяч предприятий, из которых 66 являются крупными, 105 - средними и 3 998 - малыми предприятиями.



